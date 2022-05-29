«الزعيم».. الأفضل بـ %89

رضا سليم (دبي)

اكتسح العين بطل الدوري ألقاب الأفضل لموسم 2021-2022 في «النسخة 19» للاستفتاء السنوي الذي أجرته «الاتحاد»، وشارك فيه 101 شخصية، من الوسط الرياضي ما بين مسؤولين رياضيين ومدربين ولاعبين وإداريين، وشخصيات من مجالس إدارات الأندية ومحللين وإعلاميين، وعدد من المهتمين والمتابعين ل «دوري أدنوك للمحترفين».

وتناول الاستفتاء 9 فئات وهي أفضل فريق وأفضل لاعب مواطن وأفضل لاعب أجنبي وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب صاعد وأفضل حكم وأفضل إداري، وأفضل جمهور، وهي الجائزة التي تم حجبها الموسم الماضي لظروف غياب الجمهور للمدرجات بسبب جائحة كورونا.

وتصدر العين لقب أفضل فريق باكتساح، بعدما حصل على 89 صوتاً، بإجماع جميع الفئات، بعدما أنهى الموسم، متصدراً كل الأرقام، حيث نال اللقب، وأقوى هجوم، وأقوى دفاع، ولم يخسر إلا مباراة واحدة في الموسم، وهو ما وضعه في الصدارة، وجاء الشارقة في المركز الثاني، برصيد 10 أصوات، بعدما نحج خلال «الأمتار الأخيرة» في التقدم إلى «الوصافة»، وكان أقرب للمنافسة على اللقب، إلا أنه وصل متأخراً، فيما ظهر الوحدة في «الكادر»، بعدما حصل على صوتين فقط، يحتل بها المركز الثالث.

وحصد بندر الأحبابي لاعب العين لقب أفضل لاعب مواطن، في القائمة التي ضمت 20 لاعباً، وهو ما أدى إلى «تفتت» الأصوات، حيث نال الأحبابي 22 صوتاً، يليه علي صالح لاعب الوصل «16 صوتاً» وعلي مبخوت هداف الجزيرة «10 أصوات»، وتساوى خالد عيسى حارس العين، مع إسماعيل مطر قائد «العنابي» برصيد «9 أصوات»، وعبدالله رمضان لاعب الجزيرة، وله «6 أصوات»، وحارب عبدالله سهيل لاعب شباب الأهلي «3 أصوات»، متساوياً مع طحنون الزعابي لاعب الوحدة، ودخل كايو كانيدو لاعب العين القائمة ب «صوتين».

وشهدت القائمة 11 لاعباً حصلوا على «صوت واحد»، وهم خليفة الحمّادي ومحمد العطاس «الجزيرة»، وبلال يوسف «عجمان»، وماجد حسن «شباب الأهلي»، وماجد راشد «الشارقة»، وسلطان عادل وحبيب الفردان «اتحاد كلباء»، ومحمد خلفان «العروبة»، ويحيى نادر ومحمد عباس «العين»، وتيجالي «النصر»، وشهدت الفئة حجب 10 أصوات لم يرشحوا أي لاعب للفوز باللقب.

وحصد التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، وهداف الدوري، لقب أفضل لاعب أجنبي ب «القوة الضاربة»، وحرم عدداً كبيراً من الأجانب من الدخول في القائمة، بعدما فرض نفسه على الجميع، مثلما فعلها، وهز شباك جميع فرق الدوري، وحصد لابا على 91 صوتاً، ومن بعده بفارق شاسع، التونسي فراس بالعربي هداف عجمان «3 أصوات»، وكايو لوكاس «الشارقة» الثالث برصيد صوتين، متساوياً مع خمينيز لاعب بني ياس، مقابل صوت واحد لكل من جوانكا «العين»، وعثمان كمارا «الشارقة»، وعمر خربين «الوحدة».

وواصل نجوم «الزعيم» حصد الألقاب، بفوز الأوكراني سيرجي ريبروف بلقب أفضل مدرب برصيد 83 صوتاً، بعدما حقق الهدف من الموسم على المستوى المحلي، وقاد «البنفسج» إلى المجد، وجاء في «الوصافة» كوزمين مدرب الشارقة برصيد 13 صوتاً، والصربي جوران مدرب عجمان الثالث وله 3 أصوات، مقابل صوت واحد لكل من جريجوري مدرب الوحدة وإيسايلا مدرب بني ياس.

وكان خالد عيسى حامي عرين «الزعيم»، على موعد مع لقب أفضل حارس، بعدما نال 85 صوتاً، متفوقاً على جميع الحراس، وبفارق كبير عن محمد الشامسي حارس الوحدة الذي حصد 8 أصوات، وعادل الحوسني حارس الشارقة الثالث بأربعة أصوات، وماجد ناصر حارس شباب الأهلي ب 3 نقاط، وفهد الظنحاني حارس بني ياس ب «صوت واحد».

وتفوق حارب عبدالله سهيل لاعب شباب الأهلي في فئة أفضل لاعب صاعد، والتي تنافس فيها 14 لاعباً، وكانت المطاردة مع محمد عباس لاعب العين الذي قدم موسماً متميزاً، إلا أن حارب حسمها بفارق 3 أصوات، حيث حصل على 34 صوتاً، مقابل 31 صوتاً، وذهب المركز الثالث إلى علي صالح لاعب الوصل، الذي جاء ثالثاً «10 أصوات»، وسلطان عادل لاعب اتحاد كلباء «9 أصوات»، وعبدالله رمضان لاعب الجزيرة «4 أصوات»، وعبدالله حمد لاعب الوحدة «3 أصوات»، وخالد البلوشي لاعب العين، وماجد راشد لاعب الشارقة، ولكل منهما صوتان، مقابل صوت واحد لكل من غانم أحمد «الوصل»، وسهيل المطوع حارس فريق الإمارات، وعلاء زهير لاعب الوحدة وزميله طحنون الزعابي، ولوان بيراير لاعب الشارقة. وتصدر المونديالي محمد عبدالله حسن فئة «الصافرة الذهبية»، ونال لقب أفضل حكم هذا الموسم، متفوقاً على 7 حكام دخلوا الترشيحات، وحصد 55 صوتاً، مقابل 25 صوتاً للحكم محمد الهرمودي الذي ظهر بمستوى متميز هذا الموسم، ونال إشادة واستحسان من الجميع، فيما جاء عمار الجنيبي في المركز الثالث ب 5 أصوات، وأحمد سالم 4 أصوات، مقابل 3 أصوات لكل من سلطان المرزوقي، وعمر آل علي، وسلطان محمد صالح «صوتين»، وعلي الزرعوني، وشهدت هذه الفئة حجب 3 أصوات امتنعوا عن ترشيح أي حكم.

العين.. «موسم استثنائي»

حقق العين لقب دوري أدنوك للمحترفين، واحتفلت جماهيره ب «النجمة 14»، في مسيرة النادي مع الإنجازات والتتويج باللقب المفضل لدى جماهيره، ليبتعد بخزائنه الممتلئة بالألقاب عن جميع منافسيه، ليكون في مكانة من الصعب أن يصل إليها أحد.

أما قصة اللقب، فهي ليست كأي حكاية، ولكنها رسمت ملامح الفريق الذي قدم أداءً هو الأفضل على امتداد الموسم، واستحق التتويج في الجولة «الجولة 23».

وحصل العين على إجماع أصوات المشاركين في الاستفتاء السنوي ل «الاتحاد»، من الساحة الرياضية، التي شهدت بأن «الزعيم» هذا الموسم، أعاد إلى الأذهان صورة الفريق المتكامل القادر على التألق وحصد الألقاب وإثراء الموسم بأداء ومستويات ولا أروع.

العين تفوق على نفسه، وأثبت أنه بطل «فوق العادة» خلال الموسم، بعدما توج بلقبين، الأول هو كأس رابطة المحترفين، والثاني والأهم هو لقب الدوري، الذي حصد فيه 20 فوزاً و5 تعادلات، وخسر خلاله مباراة واحدة فقط. وجمع العين 65 نقطة، منها 33 نقطة على ملعبه، و32 خارجه، كما تمكن العين من توجيه 437 تسديدة، منها 167 تسديدة على المرمى، وسجل 57 هدفاً، ما يثبت تفوقاً هجومياً أمام مدافعي المنافسين، ونجح «الزعيم» في هز الشباك خلال 25 مباراة، بينما لم يسجل في مباراة واحدة أمام الشارقة ضمن الدور الأول. واستقبلت شباك «البنفسج» 17 هدفاً من 66 تسديدة، ونجح خالد عيسى في الوصول إلى 12 مباراة بشباك نظيفة، ومحمد بوسندة مباراة، ليرتفع عدد المباريات التي لم يستقبل العين أهدافاً إلى 13 مباراة.

والأرقام كلها تثبت إلى أي مدى تفوق «الزعيم» في جميع خطوط اللعب، سواء دفاعاً أو هجوماً، أو على مستوى الحراسة، واستحق لقب الأفضل في كل شيء، خلال موسم استثنائي بمعنى الكلمة.

الأمة العيناوية.. «نبض الحياة»

حضورهم ليس له شبيه، والمدرجات بهم ومعهم تنبض بالحياة، وجميع فرق «دوري أدنوك للمحترفين» تملك جمهوراً، إلا العين فإنه يملك «أمة»، فقد كانت جماهير «الزعيم» على الموعد، كما هي العادة لتخطف النجومية من الجميع، في موسم استثنائي لها، على صعيد الأرقام والمبادرات والتفاعل اللامحدود. تألق نجوم عدة هذا الموسم في العين، مثل لابا كودجو وسفيان رحيمي وخالد عيسى، والقائمة تطول، إلا أن النجم الأول بالتأكيد هم جماهير «البنفسج»، وكانوا حاضرين في المدرجات، سواء في استاد هزاع بن زايد، أو أي ملعب ارتحل له العين، كما لم يتوقف دعمهم للفريق عبر منصات التواصل الاجتماعي. هم الجمهور رقم «1»، سواء هذا الموسم أو أي موسم، والأرقام أكبر دليل على حقيقة الأمر، حيث يتصدر جمهور العين «دوري الجماهير»، المبادرة التي ترصد فيها رابطة المحترفين الحضور الجماهيري.

ويعد جمهور العين الأكثر إبداعاً وتميزاً بالمبادرات، من خلال «التيفو» المتعدد الذي قدمه على المدرجات سواء داخل ملعبه أو خارجه، ودعم محبيه من الأقطاب في مختلف المباريات، إلى جانب أن دعم الجماهير لا يتوقف، وحبه غير مشروط للاعبين، بالرفع من معنوياتهم في جميع المناسبات. وبالنسبة لهذه الجماهير، فإن العين ليس فقط نادٍ أو مدينة، ولكنه جزء لا يتجزأ من حياتهم، ولو سألتهم لأجابوا دمنا بنفسجي وعشقنا له أبدي، وهذه حكاية العين وجماهيره التي جعلت منهم في صدارة المشهد هذا الموسم بدرجة طاغية للغاية.

لابا.. «الهداف الموهوب»

فرض التوجولي لابا كودجو نفسه، وهو «جلاد» المدافعين والحراس، وقاد بموهبته التهديفية «عالية الجودة» العين للعودة إلى منصات التتويج بحصد لقب «دوري أدنوك للمحترفين».

وتصدر لابا قائمة الهدافين، وبفارق كبير عن بقية منافسيه، وله 26 هدفاً، في موسمه الثالث مع «الزعيم»، وسجل في الموسم الماضي 13 هدفاً، وفي موسم 2019- 2020 بلغت حصيلته 19 هدفاً، ويتضح الفارق الكبير بين لابا في الموسمين الماضي والحالي «26 مقابل 13 هدفاً»، وتؤكد البراعة التهديفية للاعب.

وتنوعت أهداف لابا «30 عاماً»، على مدار الموسم، حيث وقع «مرتين» في أكثر من مباراة هدفين، كما أحرز «هاتريك» في مباراتي العروبة والجزيرة، ليس هذا فحسب بل «سوبر هاتريك» في شباك الجزيرة في المباراة التي انتهت بفوز «الزعيم» بخماسية.

الأحبابي.. «أيقونة بنفسجية»

وضع بندر الأحبابي «32 عاماً» قائد العين، بصمة واضحة، ليستحق النجومية الموسم، ويعد اللقب هو الخامس للأحبابي مع «البنفسج» بعد ألقاب مواسم 2011 - 2012 و2012 - 2013 و2014 - 2015 و2017 - 2018.

ومنذ انضمامه إلى الفريق الأول موسم 2010-2011، وصل إلى 204 مباريات، سجل فيها 16 هدفاً، وقدم خلالها الكثير من العطاء والإبداع داخل «المستطيل الأخضر» بقميص «الزعيم» ليكون واحداً من أيقوناته، وفرسانه الذين يسهمون في إنجازاته المتتالية، ليكون حسمه لدرع الدوري هذا الموسم مبكراً وقبل 3 جولات من الختام، ليؤكد الفريق ولاعبيه بقيادة الأحبابي، أن كفتهم هي الأرجح، والأفضل على صعيد الفردي والجماعي.

خالد عيسى.. «الحارس الأمين»

ما بين «الدولي الأمين» و«جبل حفيت»، وغيرها من الألقاب التي تدل على روعة المسمى، يمضي خالد عيسى حامي عرين «الزعيم» بثبات في «طريق النجومية»، ليحتفل بلقب الدوري الرابع في مشواره مع العين، والخامس خلال مسيرته في «المحترفين»، وليتوج جهوده نجماً للحراس في الموسم الحالي 2021- 2022، بأفضلية مطلقة واتفاق شبه كامل.

وفرض عيسى الذي تخطى في الموسم الحالي حاجز ال 217 مباراة في الدوري، منذ ظهوره «الرسمي الأول» موسم 2010- 2011، أفضليته مع العين، بعدما حافظ على نظافة شباكه، فيما يقرب من نصف عدد مباريات الدوري، ليتوج جهود فريقه بحصد «الدرع». وبرهن «الحارس الأمين» للعين على تميز مشواره، بعدما حصد لقب «حارس الشهر»، في 4 مناسبات على التوالي، ليكون أكثر حراس الدوري حصداً لجائزة «حارس الشهر».

عبد الله علي.. «نموذج فريد»

إنجاز الدوري لا يرسمه أداء لاعبين، ورؤية جهاز فني فقط، ولكن عملاً إدارياً كبيراً خلف الكواليس، ولا يغيب عنه الاهتمام بالتفاصيل، بالإضافة إلى غرفة ملابس، تكون بيئة إيجابية لإيجاد حالة التلاحم بين عناصر الفريق وجميع اللاعبين، أساسيين أو بدلاء.

هكذا ببساطة حجم العمل والجهد المبذول، الذي يقف خلفه إداري من «نموذج فريد»، هو عبد الله مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الذي استطاع أن يفرض قوة الشخصية الإدارية، والقرب من اللاعبين في شتى الأمور، وكان أخاً أكبر، وموجهاً دائماً وسبباً في تجميع الفريق، وتوحيد الرؤية الفنية والإدارية، وصنع التكامل والتواصل المستمر بين الفريق من جهة، وإدارة شركة الكرة من جهة أخرى.

مشوار الموسم لم يكن سهلاً، إلا أن عبد الله علي نجح في توفير الأجواء المثالية.

ريبروف.. «قوة الشخصية»

قاد الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين، فريقه إلى حصد لقب «دوري أدنوك للمحترفين» وكأس رابطة المحترفين، عن جدارة واستحقاق هذا الموسم، ومن المحاولة الأولى له في ملاعبنا، أكد خلالها قوة شخصيته القيادية، وقدرته على إعادة ترتيب الأمور داخل «البيت العيناوي»، لنشاهد فريقاً متماسكاً طوال الموسم.

يمتاز ريبروف بقدرته على استخراج الأفضل من اللاعبين، سواء لاعبي الخبرة مثل المهاجم لابا، أو الصاعدين مثل محمد عباس، والتواجد في التشكيلة الأساسية للأفضل بالأداء والأرقام، من دون أي عواطف أو حسابات أخرى. ويحسب لريبروف المرونة التكتيكية، وقدرته على التعامل مع الغيابات، حتى لم نشعر بها في أغلب الأوقات، وكان العين «بمن حضر» مع الأوكراني، إلى جانب نجاحه في التعامل مع سد الثغرات الدفاعية التي كانت واضحة بالمواسم الماضية.

حارب.. «رحلة صعود»

في موسم صعوده إلى تشكيلة المنتخب الأول لكرة القدم، والمشاركة مع «الأبيض»، في مشوار تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، واصل «الدولي الشاب» حارب عبد الله سهيل لاعب شباب الأهلي وصاحب ال 19 عاماً رحلة التميز مع «الفرسان» ليحصد للموسم الثاني على التوالي جائزة «أفضل لاعب صاعد»، حسب استفتاء صحيفة «الاتحاد».

وترجم سهل رحلة صعوده إلى سماء النجومية في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما شارك في 17 مباراة مع «الفرسان» في الدوري، من بينها 13 مباراة، ضمن التشكيلة الأساسية لمدربه مهدي علي، بمعدل 1147 دقيقة، وهو ما يفوق مجموع مشاركاته في «دوري الكبار» على مدار موسمين سجل خلالها هدفين.

محمد عبدالله..«8 نجوم»

سيطر الحكم الدولي محمد عبدالله حسن على لقب «الصافرة الذهبية»، حيث فاز بها للمرة الأولى موسم 2012، وعاد للقب مرة أخرى مواسم 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2021، و2022 ليسجل هذا الموسم اللقب السابع على التوالي.

بالتزامن مع إعلان لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اختيار الدولي محمد عبدالله حسن، لقيادة طاقم تحكيم إماراتي في كأس العالم 2022، ضم إلى جانبه المساعدين الدوليين محمد أحمد يوسف وحسن محمد المهري، جاء تتويج الحكم المتألق بأفضل أداء في استفتاء «الاتحاد» السنوي لنجوم موسم 2021- 2022. ولا يبدو من المستغرب استمرار «رحلة التميز» للدولي محمد عبدالله حسن، بدليل تربعه على مقعد نجومية «قضاة الملاعب» لسبعة مواسم على التوالي، والثامنة في تاريخ الاستفتاء، كونه واحداً من بين أفضل 36 حكماً على مستوى العالم، حسب بيان «الفيفا» الصادر مؤخراً، لدى الإعلان عن أطقم حكام مونديال 2022. وعلق الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، على اختيار أطقم مونديال 2022، ومن بينهم محمد عبدالله حسن، قائلاً: «كما اعتدنا دائماً، فإن الجودة هي أولى المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، اخترنا حكاماً من أعلى المستويات في التحكيم الدولي، وما نجح كأس العالم روسيا 2018، إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم، لهذا نبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوى مماثلاً أو أفضل في بطولة قطر بعد بضعة أشهر.

المشاركون في الاستفتاء

مبارك بن محيروم

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

محمد بن هزام

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي مبخوت

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

سالم الشامسي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: عبدالله رمضان

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: أحمد سالم

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

سهيل العامري

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

أحمد الكعبي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

ناصر التميمي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

علي عمر

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: ماجد ناصر

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: ماجد العويس

أفضل جمهور: الشارقة

مترف الشامسي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: حارب عبدالله

أفضل لاعب أجنبي: خمينيز

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: أحمد الشامسي

أفضل جمهور: العين

عبدالقادر حسن

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: عبدالله رمضان

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: سلطان عادل

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: العين

علي ثاني

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بلال يوسف

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: ---

أفضل جمهور: الشارقة

سالم جوهر

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: عبدالله رمضان

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

محمد الكوس

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي مبخوت

أفضل لاعب أجنبي: عثمان كمارا

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: محمد الشامسي

أفضل لاعب صاعد: عبدالله حمد

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: نايف الخزيمي

أفضل جمهور: العين

حسين غلوم

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: سعود الدوخي

أفضل جمهور: الشارقة

مبارك الحمادي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: خالد عيسى

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: سلطان عادل

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: ----

أفضل جمهور: العين

بشير سعيد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: خالد عيسى

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: سلطان عادل

أفضل حكم: ---

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: الوحدة

حسن مراد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: عبدالله رمضان

أفضل حكم: ---

أفضل إداري: ----

أفضل جمهور: العين

عبدالرحمن الحداد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: سعود الدوخي

أفضل جمهور: الشارقة

سالم حديد

أفضل فريق: الشارقة

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: كايو لوكاس

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: عادل الحوسني

أفضل لاعب صاعد: علي صالح

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: الشارقة

علي إبراهيم

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي مبخوت

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: علي صالح

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: العين

عبدالله شاهين

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: سلطان محمد صالح

أفضل إداري: سعود السناني

أفضل جمهور: الشارقة

عارف شلنك

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: فهد مسعود

أفضل جمهور: الشارقة

عبدالغني المهري

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: محمد عباس

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: نايف الخزيمي

أفضل جمهور: العين

محمد أحمد العجماني

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: عبدالله رمضان

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: عادل الحوسني

أفضل لاعب صاعد: خالد البلوشي

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: الشارقة

أحمد سعيد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: خليفة الحمادي

أفضل لاعب أجنبي: فراس بالعربي

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: سلطان المرزوقي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: الوحدة

صالح إسماعيل

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: ---

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: ---

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

حسين خوري

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: إسماعيل مطر

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: محمد الشامسي

أفضل لاعب صاعد: ماجد راشد

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: الوحدة

عبيد الجسمي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: الوحدة

سالم حسن الهلالي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: عادل الحوسني

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: العين

نواف مبارك

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: محمد العطاس

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: ---

أفضل جمهور: العين

نايف المنصوري

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي مبخوت

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

علي مخلوف

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: ----

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: علي صالح

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: -----

أفضل جمهور: خورفكان

ماجد العويس

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

شهاب أحمد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: خالد عيسى

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

حميد فاخر

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: سلطان المرزوقي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

أحمد مبارك

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: عبدالله رمضان

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: ماجد راشد

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: ---

أفضل جمهور: الشارقة

جاسم الدوخي

أفضل فريق: الشارقة

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: كايو لوكاس

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: سلطان عادل

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: الشارقة

محمد عبدالباسط

أفضل فريق: الشارقة

أفضل لاعب مواطن: ماجد حسن

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: ماجد ناصر

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: سلطان محمد صالح

أفضل إداري: سعود الدوخي

أفضل جمهور: الشارقة

علي محمد المازمي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: ماجد راشد

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: الشارقة

خالد باوزير

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: عمار الجنيبي

أفضل إداري: عبدالله العجلة

أفضل جمهور: العين

عبدالسلام جمعة

أفضل فريق: الوحدة

أفضل لاعب مواطن: إسماعيل مطر

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: محمد الشامسي

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: فهد مسعود

أفضل جمهور: الوحدة

جريجوري

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: إسماعيل مطر

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: محمد الشامسي

أفضل لاعب صاعد: علي صالح

أفضل حكم: عمار الجنيبي

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: الوحدة

عمر خربين

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: إسماعيل مطر

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: محمد الشامسي

أفضل لاعب صاعد: عبدالله رمضان

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: الوحدة

منصور الحربي

أفضل فريق: الوحدة

أفضل لاعب مواطن: إسماعيل مطر

أفضل لاعب أجنبي: عمر خربين

أفضل مدرب: جريجوري

أفضل حارس مرمى: محمد الشامسي

أفضل لاعب صاعد: طحنون الزعابي

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: الوحدة

إبراهيم أحمد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: حارب عبدالله

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: ماجد ناصر

أفضل لاعب صاعد: عبدالله رمضان

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: ---

أفضل جمهور: شباب الأهلي

عيسى محمد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: حارب عبدالله

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: عبدالله رمضان

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: ----

أفضل جمهور: العين

وليد محمد الشيباني

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عيسى علي

أفضل جمهور: الوصل

عيسى علي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: خالد عيسى

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: الوصل

أودير هيلمان

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: علي صالح

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عيسى علي

أفضل جمهور: الوصل

علي حسن سالمين

أفضل فريق: الشارقة

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: محمد الشامسي

أفضل لاعب صاعد: غانم أحمد

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عيسى علي

أفضل جمهور: الوصل

خالد عبيد

أفضل فريق: الشارقة

أفضل لاعب مواطن: ---

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: عمر آل علي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

يعقوب البلوشي

أفضل فريق: الشارقة

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: النصر

عبدالله عباس

أفضل فريق: الشارقة

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: النصر

جلوبير ليما

أفضل فريق: الشارقة

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: النصر

أحمد الفورة

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: جوران

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: علي الزرعوني

أفضل إداري: محمد كزوه

أفضل جمهور: عجمان

محمد الشحي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: طحنون الزعابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: محمد كزوه

أفضل جمهور: عجمان

علي الحوسني

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي مبخوت

أفضل لاعب أجنبي: فراس بالعربي

أفضل مدرب: جوران

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: عمار الجنيبي

أفضل إداري: محمد كزوه

أفضل جمهور: عجمان

محمد كزوه

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: طحنون الزعابي

أفضل لاعب أجنبي: فراس بالعربي

أفضل مدرب: جوران

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: عجمان

منصور علي

أفضل فريق: الشارقة

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: خمينيز

أفضل مدرب: إيسايلا

أفضل حارس مرمى: فهد الظنحاني

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: منصور علي

أفضل جمهور: العين

فواز عوانة

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: جوانكا

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: منصور علي

أفضل جمهور: الوحدة

خالد العطاس

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: ---

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

خورخي دا سيلفا

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: ----

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: سلطان عادل

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: محمد الزعابي

أفضل جمهور: العين

مالابا

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: سلطان عادل

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: سلطان عادل

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: محمد الزعابي

أفضل جمهور: العين

جمال عبدالله

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: حبيب الفردان

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: سلطان عادل

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: محمد الزعابي

أفضل جمهور: اتحاد كلباء

فهد سبيل

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: عبدالله رمضان

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: محمد الزعابي

أفضل جمهور: اتحاد كلباء

عبدالمجيد النمر

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي مبخوت

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: جمال بوهندي

أفضل جمهور: خورفكان

دودو

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: ---

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: -

أفضل جمهور: خورفكان

مسعود سليمان

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: خالد عيسى

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: علي صالح

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: جمال بوهندي

أفضل جمهور: خورفكان

فلاح وليد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: كايو كانيدو

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: جمال بوهندي

أفضل جمهور: خورفكان

عبدالرحيم جمعة

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: ---

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: خالد البلوشي

أفضل حكم: عمار الجنيبي

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: الوصل

بدر الدين الإدريسي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: إسماعيل مطر

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالرحيم جمعة

أفضل جمهور: العين

خالد السناني

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي مبخوت

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالرحيم جمعة

أفضل جمهور: العين

خالد بطي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: إسماعيل مطر

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالرحيم جمعة

أفضل جمهور: العين

خليفة راشد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: -----

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: علي صالح

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: --

أفضل جمهور: العين

فتحي العبيدي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: محمد خلفان

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: علي صالح

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: نايف الخزيمي

أفضل جمهور: العين

علي مدن

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي مبخوت

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: علي صالح

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: نايف الخزيمي

أفضل جمهور: العين

محمد خلفان

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: كايو كانيدو

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: علي صالح

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: نايف الخزيمي

أفضل جمهور: العين

خلف سالم بن عنبر

أفضل فريق: الشارقة

أفضل لاعب مواطن: طحنون الزعابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: سهيل المطوع

أفضل حكم: عمار الجنيبي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: الشارقة

بدر طبيب

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: عمر آل علي

أفضل إداري: هادف سيف

أفضل جمهور: العين

هادف سيف

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: إسماعيل مطر

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

علي صقر

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

علي الكعبي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: إسماعيل مطر

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

إسماعيل راشد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: ---

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

عبدالرحمن محمد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: خالد عيسى

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

زبير بيه

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: خالد عيسى

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: علاء الدين زهير

أفضل حكم: أحمد سالم

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: الوحدة

فريد علي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: ---

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: أحمد سالم

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

أيمن الرمادي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: يحيي نادر

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: ---

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالرحيم جمعة

أفضل جمهور: العين

معتز عبدالله

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: خالد عيسى

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: عبدالله حمد

أفضل حكم: سلطان المرزوقي

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: العين

ماجد الفلاسي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: سلطان عادل

أفضل حكم: عمر آل علي

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: العين

معن خليل

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: تيجالي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

زكريا مستوي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: كوزمين

أفضل حارس مرمى: عادل الحوسني

أفضل لاعب صاعد: لوان بيريرا

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: الشارقة

أحمد ممدوح

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: أحمد مبارك

أفضل جمهور: العين

محمد الجوكر

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي مبخوت

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

أحمد أبو الشايب

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: أحمد الشامسي

أفضل جمهور: العين

ضياء الدين علي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: سلطان عادل

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

رفعت بحيري

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: أحمد سالم

أفضل إداري: أحمد الشامسي

أفضل جمهور: العين

أسامة الأميري

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

عماد يوسف

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي مبخوت

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: محمد الشامسي

أفضل لاعب صاعد: عبدالله حمد

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

علي الزعابي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: علي صالح

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالسلام جمعة

أفضل جمهور: العين

عمران محمد

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: خالد عيسى

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: الوصل

راشد الزعابي

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: حارب عبدالله

أفضل حكم: محمد عبدالله

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين

محمد البادع

أفضل فريق: العين

أفضل لاعب مواطن: بندر الأحبابي

أفضل لاعب أجنبي: لابا كودجو

أفضل مدرب: ريبروف

أفضل حارس مرمى: خالد عيسى

أفضل لاعب صاعد: محمد عباس

أفضل حكم: محمد الهرمودي

أفضل إداري: عبدالله علي

أفضل جمهور: العين