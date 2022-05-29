أكاديمية فاطمة بنت مبارك تعزز النجاحات بالشطرنج الخاطف

أبوظبي (الاتحاد)



توجت الأرمينية ماريا جيفورجيان بلقب النسخة الرابعة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف للسيدات، والتي اختتمت منافساتها في مقر نادي أبوظبي للسيدات، برعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وبمشاركة ما يقارب 100 لاعبة من 17 جنسية، تنافسن على جوائز مالية قدرها 33 ألف درهم، حيث كانت أكبر مشاركة من دولة الإمارات بعدد 41 لاعبة بعدها الجالية الهندية بـ8 لاعبات.

وتواجد لتتويج الفائزات كل من ناعمة المنصوري، وأمل العفيفي عضوي مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعارف الخوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وسهيل العوضي رئيس الجهاز الفني في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وخالد مبارك الشامسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية ورئيس لجنة التسويق والاتصال المؤسسي، وفادية النعيمي، مديرة أعمال العلاقات الحكومية والجهات الخاصة في مستشفى برجيل.

وحصلت جيفورجيان على المركز الأول بعد خوضها تسع جولات والتنافس القوي مع الصربية المتميزة أنجيليا ستوجانوفيتش صاحبة المركز الثاني، وحلت ثالثة اللاعبة مهري جيلديفا من قيرغستان والتي تحمل لقب أستاذة دولية، كما حصلت اللاعبة «كوشا شكسي» على جائزة أصغر مشاركة بعمر 4 سنوات، ووزعت ستة جوائز على أفضل لاعبات إماراتيات في البطولة، التي ضمت مشاركة واسعة لأسماء مصنفة عالمياً أعطتها قوة فنية مضاعفة تأكيداً على الحضور القوي والتأثير الفني، كما شهدت مشاركة أصحاب الهمم في المنافسة لتجسيد المشاركة الفاعلة لتحقيق الأهداف الوطنية والمجتمعية في مثل تلك البطولات وشهدت البطولة نجاحاً لمنظومة لجنة الحكام بقيادة الحكم الدولي الإماراتي سعيد أحمد الخوري والروماني بوجدان جاربيا.

وعبرت ناعمة المنصوري، عضو مجلس إدارة الأكاديمية عن سعادتها بالتنظيم المميز للبطولة ونجاح فريق العمل المتواصل، وأكدت أن جميع المشاركات امتلكن العديد من المقومات التي جعلت من الحدث محط أنظار محبي اللعبة، كما وجهت شكرها لمجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للسيدات ونادي أبوظبي للشطرنج والثقافة ومستشفى برجيل، والتغطية الإعلامية التي قدمتها قنوات أبوظبي الرياضية وباقي الرعاة على ما بذلوه من الجهد والدعم.

وقالت: المستويات العالية التي ظهرت بها اللاعبات تثبت الاحترافية والفنيات العالية خلال البطولة، خاصة بعد أن لاحظنا مشاركات من عمر 4 و5 سنوات، بالإضافة إلى لاعبات دوليات من خارج الدولة كما أننا خصصنا لأصحاب الهمم دور في المنافسة؛ لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، حيث تعد هذه البطولة استكمالاً للبرامج والخطط الرياضية التي وضعتها إدارة الأكاديمية لنشر الثقافة الصحية وتوعية المجتمع بضرورة اتباع الأنماط التي تضمن سلامة الجميع.

وقالت أمل العفيفي، عضو مجلس إدارة الأكاديمية: العديد من الفعاليات الرياضية، الثقافية والاجتماعية التي تحرص أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على تنظيمها في العاصمة أبوظبي تتناسب مع اهتمامات السيدات من كافة الأعمار والجنسيات بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب الحياة اليومي.

وتابعت: النسخة الرابعة من بطولة الأكاديمية للشطرنج الخاطف، ما هي إلا سلسلة لفعاليات وأحداث الفعالية الناجحة والمتميزة تنظيمياً وتنافسياً، وسيكون هناك العديد من الفعاليات القادمة الجديدة في الشهور المقبلة خلال الموسم، وعلى المهتمين متابعة أخبار ومستجدات الأكاديمية عبر منصاتها وموقعها الرسمي.