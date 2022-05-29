بوحمده تسجل الفوز الأول لمنتخب السيدات في «مونديال المواي تاي»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت زينب بوحمده لاعبة منتخبنا المواي تاي أول فوز لمنتخب سيدات الإمارات، في بطولة العالم للمواي تاي 2022، المقامة حالياً بالقاعة الرئيسية بمركز أبوظبي للمعارض، بفوزها على الهندية ديبا راجاك بالضربة القاضية الفنية السريعة في وزن تحت 60 كجم، وسط مؤازرة كبيرة من عشاق اللعبة، لتتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات المجموعة، كما فاز لاعبنا أيوب المكي على الفيتنامي فوك لونج بعد مباراة قوية متكافئة.

وحقق اللاعب إبراهيم بلال فوزاً مثيراً علي المصري سيف الله قنديل في وزن تحت 63.5 كجم، بعد مباراة اتسمت بالندية والقوة من اللاعبين، ليتأهل بلال للدور الثاني.

وخسرت السعودية ريم الشريف من الإيرانية ريحانة سعيدي، وخسر الأردني أحمد الحداد أمام الكازاخستاني رستم دهنوف، وانهزم المغربي يونس الغزالي من الأوزبكي شمسيف

وتستأنف اليوم مباريات البطولة في جولتها الرابعة بالقاعة رقم 5 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يسمح الدخول بالمجان بشرط إبراز نظام المرور الأخضر «الحصن»..

من ناحية أخرى، يعقد الاتحاد الآسيوي غداً بقاعة الاجتماعات بمركز أرض المعارض في أبوظبي، اجتماعه برئاسة التايلاندي الدكتور ساكشي تبسوان وبحضور عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج، كما يحضر الاجتماع أعضاء الاتحاد وعدد من ممثلي الاتحادات الآسيوية الأعضاء، حيث يشتمل جدول الأعمال على روزنامة النشاط الآسيوي والاستعدادات للتصفيات المؤهلة للأولمبياد القادم، بهدف الظهور بالمظهر المشرف في أول مشاركة أولمبية.

يأتي هذا فيما خاطب التايلاندي الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي «IFMA»، بحضور ستيفان فوكس امين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي وكاريسا تينان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي عدداً من المدربين المشاركين في دورة التدريب المتقدمة التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع نظيره الإماراتي، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، بعد الاعتراف بالاتحاد وأهمية الألعاب القتالية بهدف الارتقاء بالتدريب ومستجدات اللعبة بما يواكب الطفرة التي تعيشها اللعبة، والتي انعكست خلال المشاركة الكبيرة خلال فعاليات بطولة أبوظبي 2022.

من جانبه، أكد ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي، أن بطولة العالم 2022 التي شهد انطلاقتها سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واحدة من البطولات الناجحة بفضل جهود اتحاد الإمارات برئاسة عبدالله سعيد النيادي، والذي ساهم في النجاح.

وقال: يجمع مجتمع IFMA بين الثقافات المتنوعة من خلال شغف مشترك لرياضتنا وفنون الدفاع عن النفس، وهو مجتمع يزدهر بروح اللعب النظيف والتسامح والتضامن، لذلك أصبحت عالمية، حيث نرى الرياضيين والمسؤولين من جميع مناحي الحياة.

وتقدم رئيس الاتحاد الدولي بخالص الشكر والتقدير للاتحاد الإماراتي، مشدداً على أن البطولة تأتي بعد حقبة ما بعد الجائحة، ونحن على ثقة من أن هذه النسخة من البطولة العالمية ستحقق نجاحًا مع جميع التدابير المهمة، للحفاظ على صحة وسلامة الأشخاص الرياضيين وجميع المشاركين فيها، وفي تقديري هذا التجمع المميز من الرياضيين هو من نواح كثيرة، رمزا للأمل والصمود، حيث نجتمع بروح التضامن من خلال الرياضة والصداقة.