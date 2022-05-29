الإمارات تدعم «الرصيد الخليجي» بالبادل تنس والكاراتيه

الكويت (علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار)



حصد منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال الميدالية الفضية، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت تختتم بعد غدٍ، بينما توجت قطر بالذهبية والكويت بالميدالية البرونزية.

كما أضاف منتخبنا الوطني للبادل تنس للسيدات الميدالية البرونزية، فيما كانت الميدالية الذهبية من نصيب المنتخب العُماني، وحصد المركز الثاني والميدالية الفضية المنتخب الكويتي.

وفاز مروان المازمي لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه بالميدالية الفضية في مسابقة فردي الكاتا، عقب خسارته من اللاعب الكويتي سيد محمد في المباراة النهائية، محققاً 24.96 نقطة مقابل 25.42 نقطة، وفاز اللاعب السعودي مسفر الأسمري بالميدالية البرونزية بنتيجة 24.60 نقطة.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 43 ميدالية في المركز الثالث بالجدول العام للميداليات، بواقع 17 ذهبية، و15 فضية، و11 ميداليات برونزية.

واستمرت الكويت في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 79 ميدالية، بواقع 28 ذهبية و22 فضية و29 ميدالية برونزية، فيما جاءت البحرين ثانية بإجمالي 56 ميدالية، منها 20 ذهبية و21 فضية و15 ميدالية برونزية، وحلت قطر في المركز الرابع، بإجمالي 46 ميدالية، بواقع 14 ذهبية و19 فضية و13 برونزيات، تلتها سلطنة عُمان في المركز الخامس بإجمالي 29 ميدالية بواقع 12 ميدالية ذهبية، و5 ميدالية فضية، و12 ميدالية برونزية فيما احتلت المملكة العربية السعودية المركز السادس برصيد 53 ميدالية بواقع 11 ذهبية و18 فضيات، و24 ميدالية برونزية.

وتمكن منتخب البادل تنس رجال من الفوز على المنتخب البحريني بنتيجة 2-1 بعد مباراة قوية، انتهت بالتعادل واللجوء إلى مباراة فاصلة حصد من خلالها أبناء الإمارات الميدالية الفضية حيث انتهت المباراة الأولى التي مثلنا فيها عبد الله أهلي ومحمد الجناحي بنتيجة 6-2 و 7-5، فيما انتهت المباراة الثانية التي خاضها خالد الشامسي وحمد الجناحي بنتيجة 6-4 و6-4 للمنتخب البحريني.

وأنهى كل من عبد الله العبد الله وماجد الجناحي المباراة الفاصلة وحسم الفضية بنتيجة 7-6.

وأكد عمر المرزوقي مدير منتخبنا الوطني للبادل تنس، قوة مستوى المشاركة التي كانت سجالاً مع المنتخب القطري وكذلك البحريني، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة كان من أجل المنافسة على الميدالية الذهبية وتكرار الإنجاز الذهبي بالحصول على لقب كأس الخليج التي أُقيمت شهر أبريل الماضي، ولكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة التي جاءت من أجل المركز الأول.

وحقق "أبيض السيدات" المركز الثالث بفوزه بمباراة المركز الثالث على السعودية بنتيجة 2-1، حيث فازت شيخة الجناحي وفاطمة شهدور على الثنائي السعودي رغدة بن وثلان ورنا الشهري 2-0 بواقع (6-1 و6-0)، قبل خسارة فاطمة الجناحي وفاطمة المضرب أمام الثنائي أريج فارح وسارة سهلب بنتيجة 2-0 بواقع (7-5 و6-2)، لتحسم المباراة الأخيرة نتيجة اللقاء لصالح فريقنا، بفوز نوف عمر ومريم الشامسي على الثنائي السعودي نجوى سهلب ونورة السليمان 2-0 بواقع (6-1 و6-0).

من ناحية أخرى، فاز "أبيض السيدات" على عمان بالجولة الرابعة بنتيجة 18-7، بمسابقة كرة السلة 3X3، فيما عبر الفريق القطري نظيره الكويتي بنتيجة 12-10، وتخطى الفريق البحريني نظيره السعودي بنتيجة 13-10.

وفي الجولة الخامسة، فاز منتخبنا على قطر 15-14، فيما تخطى الفريق السعودي نظيره العُماني بنتيجة 14-10، وفازت الكويت على البحرين 14-8.

وبهذا تصدر منتخبنا المنافسات وتأهل لمباراة النصف النهائي للعب أمام المنتخب السعودي، الذي جاء في المركز الرابع، فيما سيلعب منتخب الكويت الذي حل في المركز الثاني مع المنتخب البحريني الذي جاء في المركز الثالث.