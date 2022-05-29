فاتسكه يثق في نجاح ترزيتش مع دورتموند

دورتموند (د ب أ)

أعرب هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، عن آماله الكبيرة في أن يحقق إدين ترزيتش نتائج جيدة مع الفريق، بعد أن عاد لتولي منصب المدير الفني.

وتولى ترزيتش تدريب دورتموند في الفترة ما بين ديسمبر 2020 ومايو 2021، وقاد الفريق للفوز بكأس ألمانيا كما أنه محبوب من قبل الجماهير.

وتولى ترزيتش منصب المدير الرياضي، عندما تولى ماركو روزه تدريب الفريق، ولكن دورتموند انفصل عن روزن وأعاد ترزيتش لمنصب المدير الفني.

وقال فاتسكه اليوم الأحد، إن ترزيتش أحد الأشخاص المحبوبة في منطقة الرور، وإنه يعلم جوهر فريق بروسيا دورتموند.

وأضاف: «نشعر بارتياح معه، ولكن مازال عليه أن يفوز بالمباريات».

وتابع فاتسكه إن هناك حاجة للصبر حيث سيكون للفريق شكل جديد عقب رحيل لاعبين أمثال إيرلينج هالاند، وأكسيل فيتسل، وانضمام آخرين مثل اللاعبين الألمان نيكلاس شوله ونيكو شلوتربك وكريم أديمي.

وأكد: «نعلم جيدا أننا في مرحلة تغيير العديد من الأشياء، من أجل بلورة بعض الأشياء الجديدة داخل الفريق».

وأردف: «أهدافنا هو التأهل لدوري الأبطال حيث يكفي الفريق احتلال المركز الرابع في الدوري للتأهل، ولكن يجب علينا أن نمنح مثل هذا الفريق بعض الوقت، يحتاج الأمر لبعض الوقت عندما ينضم 6 أو 7 لاعبين جدد».

ووصف فاتسكه قرار الانفصال عن روزه بأنه صحيح بعد أن قضى عاماً واحداً فقط لم يتمكن خلاله دورتموند من منافسة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني «بوندسليجا»، كما ودع الفريق منافسات كأس ألمانيا مبكراَ وأيضاً البطولات الأوروبية.