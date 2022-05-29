ديوكوفيتش يقترب من الصدام مع نادال!

باريس (رويترز)

أظهر نوفاك ديوكوفيتش لمحات من أفضل مستوياته وفاز 6-1 و6-3 و6-3 على دييجو شوارتزمان ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حيث من المرجح أن يصطدم بالعملاق رافائيل نادال الفائز باللقب 13 مرة.

وظهر المصنف الأول عالمياً بشكل أفضل كثيراً من الأرجنتيني شوارتزمان، الذي لم يهدد منافسه الصربي تقريباً رغم التقدم بنتيجة 3-0 في بداية المجموعة الثانية.

وبدءاً من هذه اللحظة، أصبحت المباراة في اتجاه واحد وفاز ديوكوفيتش في 12 من 15 شوطاً في ملعب سوزان لينجلن.

وقال ديوكوفيتش عن شوارتزمان الذي بلغ قبل نهائي رولان جاروس في 2020: «أحترمه كثيراً، إنه شخص لطيف داخل الملعب وخارجه، وهو متخصص في اللعب على الأراضي الرملية».

وأضاف: «شعرت بأن مستواي في ضربات الإرسال كان جيداً في اللحظات المناسبة».

وخرجت المباراة بشكل مختلف تماماً عن مواجهتهما في رولان جاروس في 2017، عندما انتفض ديوكوفيتش بعد التأخر بمجموعتين وتأهل إلى الدور الرابع.