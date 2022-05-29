أسطورة سباقات الخيول يفارق الحياة

أبوظبي (الاتحاد)

توفي اليوم بطل سباقات الخيول البريطاني البارز ليستر بيجوت الفائز بالعديد من السباقات الشهيرة عن عمر يناهز 86 عاماً.

وكان بيجوت الذي يعتبر على نطاق واسع من أعظم ما أنجبت سباقات الخيول على مر العصور، أدخل مستشفى في سويسرا الأسبوع الماضي.

وبدأت مشاركة بيجوت في سباقات الخيول في العاشرة من العمر، وحقق خلال مسيرته الحافلة 4493 فائزاً، وهو ثالث أعلى حصيلة في تاريخ السباقات البريطانية خلف السير جوردون ريتشاردز وبات إديري، وفاز بالديربي الإنجليزي تسع مرات وهو رقم قياسي، بما في ذلك عام 1970 مع "نجنسكي" الفائز بالتاج الثلاثي.