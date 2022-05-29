الإثنين 30 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أسطورة سباقات الخيول يفارق الحياة
أسطورة سباقات الخيول يفارق الحياة
29 مايو 2022 16:47

أبوظبي (الاتحاد)
توفي اليوم بطل سباقات الخيول البريطاني البارز ليستر بيجوت الفائز بالعديد من السباقات الشهيرة عن عمر يناهز 86 عاماً.
وكان بيجوت الذي يعتبر على نطاق واسع من أعظم ما أنجبت سباقات الخيول على مر العصور، أدخل مستشفى في سويسرا الأسبوع الماضي.
وبدأت مشاركة بيجوت في سباقات الخيول في العاشرة من العمر، وحقق خلال مسيرته الحافلة 4493 فائزاً، وهو ثالث أعلى حصيلة في تاريخ السباقات البريطانية خلف السير جوردون ريتشاردز وبات إديري، وفاز بالديربي الإنجليزي تسع مرات وهو رقم قياسي، بما في ذلك عام 1970 مع "نجنسكي" الفائز بالتاج الثلاثي.

سويسرا
الديربي الإنجليزي
بطولة التاج الثلاثي الأميركية
آخر الأخبار
الروبل الروسي يسترد بعض خسائره مقابل الدولار
الاقتصادي
الروبل الروسي يصعد 6% مقابل الدولار
اليوم 22:28
مقر «جازبروم» الروسية
الاقتصادي
«جازبروم» الروسية تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا
اليوم 22:26
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن سيواصل «الضغط» بشأن حمل الأسلحة
اليوم 22:25
ماكرون
عربي ودولي
ماكرون يعرب عن أسفه لمقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
اليوم 22:14
من الاجتماع
عربي ودولي
«الرئاسي اليمني» يقر إعادة هيكلة الجيش والأمن
اليوم 21:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©