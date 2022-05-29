محمد الشناوي: حزين لأجل صلاح

القاهرة (د ب أ)

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري أن المباراة أمام الوداد المغربي غداً «الاثنين» في نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة، وأن فريق الوداد كبير ويجب احترامه.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي اليوم، إن حضور الأهلي مبكراً إلى المغرب جاء من أجل التجهيز للمباراة بصورة جيدة، متمنياً أن يحالفه التوفيق وزملائه للتتويج بالبطولة.

وأضاف: «نتابع كل المواقف التهديفية لفريق الوداد من خلال تحضيرنا للمباراة، ونتمنى التوفيق والعودة باللقب».

وأردف: «تواجدت هنا في فوزين بالمغرب بحضور جمهور مرة، والأخرى بدون جمهور، وخسرنا مرة في النهائي كل هذا تاريخ في الماضي.. والآن ندرك جيدا أننا أمام مهمة صعبة، ونحن لا يشغلنا أي شيء سوى التركيز في الملعب ووجود الجمهور والضغط أمر اعتاد عليه لاعبو الأهلي».

وقال: «حضور الجمهور للمغرب ومساندتنا أمر عظيم، ونقدره تماماً ونحن نلعب من أجلهم، ونسعى دائماً لتحقيق الانتصارات لإسعادهم وبالتأكيد نقدر حجم الصعوبات في تواجدهم بالملعب، وهذه الروح تصل للاعبين بكل وضوح ولها تأثير إيجابي كبير وسوف ينعكس إيجابياً على مستوى الفريق خلال المباراة».

وبسؤاله عما إذا كان تابع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس، قال: «نتابع مثل هذه المباريات والبطولات العالمية الكبرى؛ من أجل اكتساب الخبرات ومتابعة النجم المصري محمد صلاح، وبالتأكيد حزين لخسارته لقب دوري أبطال أوروبا، ولكنه قدم كل ما لديه والقادم أفضل له إن شاء الله».

كان ريال مدريد الإسباني توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه بفوزه أمس «السبت» على ليفربول الإنجليزي 1-0.