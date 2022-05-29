دا سيلفا: «الأبيض الأولمبي» حقق أول الأهداف

معتصم عبدالله (دبي)

أكد الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، على جاهزية عناصر «الأبيض» لخوض تحدي نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، والمقررة في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، حيث يدشن منتخبنا مشواره بلقاء نظيره الياباني الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضاً منتخبي السعودية وطاجيكستان.

وتأهل منتخبنا إلى النهائيات القارية في كأس آسيا تحت 23 عاماً في أربع نسخ أعوام 2014 بعمان، و2016 بقطر، و2020 في تايلاند، والنسخة الحالية 2022 في أوزبكستان، مقابل فشله في التأهل مرة واحدة في نهائيات 2018 بالصين.

وقال الإسباني دينيس في حواره مع «الاتحاد»: عندما وصلنا إلى هنا قبل 14 شهراً كان الهدف هو التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23، وقد حققنا هذا الهدف، وأمامنا الآن نحو أسبوع للاستعداد للمباراة الأولى أمام اليابان في انطلاق مشوار النهائيات القارية.

وأضاف: من الأهداف المهمة أيضاً في مشوار الأبيض الأولمبي تصعيد لاعبين إلى المنتخب الأول، وعندما توليت المهمة قمنا مباشرة بتصعيد لاعب واحد، والآن هناك 7 لاعبين تم تصعيدهم من الأولمبي إلى الأول، وأنا سعيد جداً لأننا نجحنا في ذلك، لكننا في الوقت نفسه وجدنا أنفسنا نعمل مع منتخب مختلف تماماً عن ذلك الذي بدأنا معه هذه المهمة.

وواصل: لدينا الآن مجموعة جديدة من المواهب الشابة التي نتوقع أن تمثل المنتخب الأولمبي في المستقبل، وسنسافر إلى أوزبكستان بهذه المجموعة للقتال من أجل تحقيق نتائج إيجابية وبلوغ الدور التالي من البطولة كخطوة أولى، أعتقد أننا جاهزون وهناك شعور عام بالالتزام والحماس والثقة لدى اللاعبين قبل الشباب في قدرتهم على القيام بأشياء عظيمة لمنتخب بلادهم.

وحول تعليقه على صعوبة مشوار «الأبيض الأولمبي» في النهائيات بدايةً من الدور الأول في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان، السعودية، وطاجيكستان، علق المدرب الإسباني

وتابع: هنالك تباين في المستويات، تعليقاً على مشاركات لاعبي الأولمبي مع الأندية في الدوريات، وأوضح: «هناك تباين في المستويات بين اللاعبين الذين يشاركون مع فرقهم بشكل منتظم في دوري المحترفين وأولئك الذين يشاركون في دوري الرديف، لكننا اعتمدنا على المجموعة الأولى ليقوموا برفع مستوى المنتخب بشكل عام، وسنعتمد عليهم أيضاً خلال البطولة، التي نواجه فيها منافسين يلعبون بإيقاع أسرع وأقوى، وسنقوم أيضاً بالعمل على الاستعداد للتأقلم ومجاراة هذه الفرق من خلال التدريبات».

وذكر الإسباني دينيس أن هناك العديد من المواهب الفردية المميزة في الإمارات لكن مستوى المنافسات يختلف بشكل كبير عن أوروبا مثلاً، وأضاف: ما زلنا بحاجة هنا للعمل بشكل مكثف على رفع مستوى البطولات وتعليم اللاعبين أهمية تقليص الأخطاء إلى الحد الأدنى وعدم قبول الأهداف السهلة، خصوصاً على صعيد المنتخبات لأن فرص التعويض في البطولات الدولية تكاد تكون معدومة وقد تتعرض للإقصاء من بطولة ما بسبب خطأ واحد، في البداية كنا نستقبل أهدافاً سهلة، لكننا تحسنا بشكل كبير ولم نعد نستقبل هذا النوع من الأهداف.