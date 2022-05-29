كوفي بطل المرحلة 20 من جولة إيطاليا

روما (الاتحاد)

حقق أليساندرو كوفي دراج فريق الإمارات فوزه الأهم في مسيرته الرياضية حتى الآن، إذ فاز الإيطالي الشاب في المرحلة 20 من جولة إيطاليا، والتي أقيمت على مسار بطول 168كم، انطلاقاً من بيلونو وانتهاء في مارمولادا «باسو فيدايا»، بفضل أدائه الفردي القوي في السباق، حيث انطلق الدراج البالغ من العمر 23 عاماً قبل 53 كم من خط النهاية ضمن المجموعة المتقدمة التي تضمنت زميله ديفيد فورمولو.

وانطلق كوفي، الذي ينحدر من بلدة تاينو الإيطالية، متقدماً بفارق كبير على المجموعة الرئيسية، بينما عمل زميله فورمولو على دعمه، واعتراض المحاولات الهجومية من الدراجين المنافسين، بمن فيهم دومن نوفاك «البحرين-فيكتوريوس» الذي حل ثانياً بفارق 32 ثانية عن كوفي، بعد مطاردة حماسية قبيل خط النهاية. كما فاز أليساندرو كوفي بجائزة «كيما كوبي» المرموقة لكونه أول دراج وصل إلى قمة «باسو بوردوي»، وهي أعلى نقطة في مسار جولة إيطاليا لهذا العام.

وتعليقاً على فوزه، قال أليساندرو كوفي: قدَّمت أداءً طيباً في المراحل الثلاث الأخيرة، وقد أوشكت فيها على تحقيق الفوز، لذا صمَّمت على اجتياز خط النهاية أولاً في هذه المرحلة. كان هذا هدف الفريق منذ أن خرج زميلي ألميدا من الجولة بسبب المرض، وأنا سعيد لأنني تمكَّنت من تعزيز سجل إنجازات فريقنا في جولة إيطاليا قبيل اختتامها. انطلقت في السباق الهجومي قبل مسافة طويلة من خط النهاية، فأنا لست دراجاً متخصصاً بسباقات التسلق، وتعيَّن عليَّ أن أتقدَّم وأحظى بأفضلية قبل الوصول إلى مسافة التسلق النهائية. وقد نجحت في مسعاي هذا، إذ انطلقت بأقصى سرعتي وتمكنت من التقدُّم بفارق كبير عن بقية الدراجين، وأنا سعيد لأنني وصلت إلى خط النهاية في اللحظة المناسبة قبل أن أفقد طاقتي أو تبدأ التشنجات في ساقيَّ، وسأواصل دائماً بذل قصارى جهدي لتحقيق نتائج طيبة كهذه.

وتنتهي جولة إيطاليا غداً بسباق ضد الزمن على مسار بطول 17.4 كم في مدينة فيرونا الإيطالية.

وفي فرنسا، انضم سيباستيان مولانو إلى قائمة العشرة الأوائل في المرحلة الثالثة من سباق بوكلي دو لا مايين الذي أقيم على مسار بطول 188 كم، انطلاقاً من بلدة سان بيترفان وصولاً إلى شاتو جونتييه سور مايين.

كما سيواصل زميله فين فيشر-بلاك ارتداء القميص الأبيض في السباق، وهو يحتل الآن المركز السادس في التصنيف العام قبيل انطلاق المرحلة النهائية من السباق غداً على مسار بطول 180كم، انطلاقاً من مارتينيه سور مايين وصولاً إلى لافال.