التجهيزات تتواصل.. «برج العرب» خط النهاية لسباق القفال 31

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية في نسخته رقم 31، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فندق برج العرب في شواطئ جميرا كنقطة النهاية للسباق الأغلى في الموسم الرياضي الحالي.

ويترقب عشاق السباقات البحرية التراثية النسخة المقبلة بين 3 إلى 5 يونيو، كموعد لانطلاقة السباق حسب ظروف وحالة البحر وتقارير الأرصاد الجوية، وبناء على قرار اللجنة المنظمة، والتي تتابع عن كثب معطيات النشرة البحرية خلال الفترة والساعات القادمة.

وينطلق الحدث كالمعتاد منذ تأسيسه عام 1991 من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً مروراً بخط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر، وصولاً إلى خط النهاية الذي اعتمدته مؤخراً قبالة فندق برج العرب.

ويعود فندق برج العرب إلى المشهد بعدما شهد سباق النسخة الثلاثين، اختيار نقطة نهاية أخرى كانت أمام المعلم الحضاري الجديد «عين دبي» في المنطقة الواقعة بين جزيرتي نخلة جميرا وبلو واترز.

وحرص جمال زعل بن كريشان المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة للسباق، على توجيه الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الحدث، على دعم سموه واهتمامه المستمر.

وقال: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة للحدث، حريصون على تنفيذ توجيهات سمو راعي الحدث وتسهيل مهمة المشاركين من نواخذة وملاك وبحارة، بالتعاون مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تسهم في إنجاح التظاهرة.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تواصل جهودها مع باقي الشركاء، وتسهر من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية في انتظار ساعة الصفر لبدء الملحمة التاريخية من جزيرة صير بونعير خلال الفترة المقررة، مؤكداً أن اختيار فندق برج العرب كخط نهاية هذه المرة جاء في إطار سعى النادي لابراز معالم دبي وبعد استقصاء أهل الشأن من نواخذة وملاك، متمنياً في ختام حديثه أن يصل جميع المشاركين إلى خط النهاية في أمن وسلامة.