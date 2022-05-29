«ماسترز الأذكياء».. صراع الأمتار الأخيرة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، منافسات الجولة الثامنة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة.

وشهدت الجولة الثامنة من بطولة الماسترز تألَق لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن، بتحقيقه انتصاراً غاية في الأهمية وذلك خلال اللقاء الذي جمعه على الطاولة الثانية مع البطل الأميركي الأستاذ الدولي الكبير هانز نيمان، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وحافظ بطل العالم للشطرنج السريع الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف على صدارته للبطولة 6.5 نقطة، بعد تعادله مع الروماني دانييل بوجدان، وتلقى التركي مصطفى يلماز أولى خساراته في البطولة على يد الهندي أباجيت جوبتا، ليتجمد رصيد التركي عند 5 نقاط ويرفع الهندي رصيده إلى 6 نقاط، وعلى الطاولة الرابعة تقاسم الأرميني هايك مارتوروسيان نقطة المباراة مع منافسه الهندي آرجون ايريجايسي، وتعادل بطل النسخة السابقة الإيراني أمين طبطبائي مع الروسي بافل بونكراتوف.

وبعد نهاية الجولة الثامنة ينفرد الأوزبكي نادربيك عبدالستاروف بصدارة الترتيب العام برصيد 6.5 نقطة، وفي لمركز الثاني 3 لاعبين برصيد 6 نقاط، هم: سالم عبد الرحمن والروماني دانييل بوجدان والهندي أباجيت جوبتا، فيما يحلّ بالمركز الثالث برصيد 5.5 الأرميني هايك مارتوروسيان والروسي مكسيم جيكاييف.

وفي بطولة التحدي المقامة على هامش الماسترز، انفرد المصري محسن جابر بصدارة الترتيب العام بعد فوزه في الجولة الثامنة على الأردني أحمد الخطيب، رافعاً المصري رصيده إلى 7 نقاط وليتوقف رصيد الأردني عند 5.5 نقطة، وتقاسم إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة نقطة المباراة مع الجورجية ليلى كوريدز، ليصل كل منهما إلى 6.5 نقطة في المركز الثاني، وتمكنت الأوزبكية سابيروفا شخنوزا من تحقيق نتيجة غير متوقعة، بفوزها على المصنف الأول العراقي آكار صالح لترفع رصيدها إلى 6 نقاط.

وبعد نهاية الجولة الثامنة يتصدر المصري محسن الجابري المشهد برصيد 7 نقاط، فيما يأتي بالمركز الثاني برصيد 6.5 نقطة كل من إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، والجورجية الأستاذة الاتحادية ليلى كوريدز، وتحل الأوزبكية سابيروفا شاخنوزا بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط.