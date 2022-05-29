الإثنين 30 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
نهائي «بارالمبية طوكيو 2020» يتكرر في دبي
نهائي «بارالمبية طوكيو 2020» يتكرر في دبي
29 مايو 2022 16:30

دبي (الاتحاد)
شهد اليوم الخامس لدولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، التي اختتمت أمس بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تكرار نهائي دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة «طوكيو 2020» بين الياباني داكاى والكوري كيم في نصف نهائي دبي، والذي ابتسم أيضاً للبطل الياباني بنتيجة 2/ صفر بواقع أشواط 21/11,21/16، بعد أن سبق له تحقيق الفوز على اللاعب نفسه في نهائي طوكيو، والذي ضرب موعداً مع شان بطل هونج كونج صاحب الميدالية البرونزية في طوكيو في نهائي فردي الرجال في فئة الكراسي المتحركة «2»، لتواصل نسخة دبي الإثارة في مبارياتها المختلفة في أعقاب مشاركة نخبة من الأبطال البارالمبيين أصحاب الخبرات، مما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام. 
وأوضح جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة نائب رئيس اللجنة الفنية للبطولة، أن تكرار نهائي طوكيو بين اليابان وكوريا في نصف نهائي بطولة دبي يعكس المستويات المتقدمة للحدث، والذي تواجد فيه أبرز الأبطال البارالمبيين مما جعل المنافسة على أشدها من أجل الوصول إلى منصات التتويج.
وقال: إن البطل الياباني ونظيره الكوري قدما مباراة قوية، مكررين مشهد طوكيو، ليتفوق اللاعب الياباني مؤكداً جدارته بتحقيق الفوز في طوكيو ودبي.
وقال: المستوى الفني لدولية فزاع للريشة الطائرة رفع مكانة البطولة والتي تعد ضمن الأفضل في العالم، والتي تبوأت مكانة مرموقة في خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية.
ووصف جعفر المشاركة العربية في بطولات فزاع بالمتميزة، مبيناً ارتفاع عدد المشاركين من نسخة لأخرى ومشاركة المنتخب العرب في هذه النسخة لأول مرة الذي ضم 6 لاعبين.
وأشار جعفر إلى أن وصول العرب إلى نصف النهائي في فردي الكراسي المتحركة، يعد بكل المقاييس مكسباً ومؤشراً جيداً للمشاركات المقبلة في وجود نخبة من الأبطال أصحاب الخبرات، مبيناً أن الريشة الطائرة على الصعيد العربي تسير على الطريق الصحيح في ظل ازدياد عدد الممارسين للعبة بالدول العربية.
وقال: الإمارات كانت سباقة مع البحرين والكويت في تكوين فرق للعبة على صعيد الدول الخليجية، مما كان الأثر الكبير في ارتفاع عدد الممارسين بهذه الدول وفق النهج المرسوم، وصولاً إلى الهدف المنشود.

شباب الأهلي
بارالمبية طوكيو
آخر الأخبار
الروبل الروسي يسترد بعض خسائره مقابل الدولار
الاقتصادي
الروبل الروسي يصعد 6% مقابل الدولار
اليوم 22:28
مقر «جازبروم» الروسية
الاقتصادي
«جازبروم» الروسية تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا
اليوم 22:26
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن سيواصل «الضغط» بشأن حمل الأسلحة
اليوم 22:25
ماكرون
عربي ودولي
ماكرون يعرب عن أسفه لمقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
اليوم 22:14
من الاجتماع
عربي ودولي
«الرئاسي اليمني» يقر إعادة هيكلة الجيش والأمن
اليوم 21:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©