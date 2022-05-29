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الرياضي
موسيماني: اسم الأهلي أكبر من «الظروف»
موسيماني: اسم الأهلي أكبر من «الظروف»
29 مايو 2022 16:26

القاهرة (د ب أ)
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري أن فريقه سيخوض مباراة نهائية مهمة تمثل تحدياً ذهنياً وفنياً كبيراً بالنسبة له وللاعبي الفريق، وذلك قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم: «نخوض مباراة بعد موسم شاق لفريقين وصلا لنهائي أفريقيا بعد مشوار طويل، خاضا خلاله مباريات صعبة، وهو ما يعني قرابة نصف موسم تقريباً، وكل فريق يريد المكسب لتتويج مجهوده».
وأضاف قائلاً: «مباراة صعبة وفي نفس مستوى الأجواء ونفس الضغوطات التي تعرضنا لها أمام الرجاء، ونحن نتوقع مثلها غداً، لكننا قادرون على التعامل معها».
وأوضح: «نخوض المباراة أمام فريق نحترمه بشدة، لأنه تأهل لهذا النهائي أكثر من مرة، وبالمناسبة تجمعني علاقة طيبة للغاية مع نادي الوداد ورئيسه ومعظم لاعبيه.. ولكني هنا للدفاع عن مهمتي، ومسيرتي مع الأهلي وعلاقتي الطيبة بالوداد لا تعني أي شيء لأن انتمائي للأهلي».
وتابع: «نلعب النهائي في أي مكان يتم تحديده، والدليل نحن هنا في المغرب وأي أمور أخرى لا أتحدث عنها، لأن تركيزي في الملعب، وهذا لا يعني أن العناصر الخارجية لا يكون لها دور، سواء من جمهور أو ملعب، ولكن تفكرينا الآن في المباراة داخل الملعب فقط».
وقال موسيماني: «فريقنا دائماً جاهز ويلعب من دون لاعبين كبار في أوقات كثيرة، وهذا جزء من رؤيتنا خلال آخر سنتين، نشارك من دون عناصر مهمة، وهذا ما حدث في كأس العالم للأندية، فأنا شاركت من دون عدد من اللاعبين، والحارس محمد الشناوي نفسه كان غائباً عنا.. نحن لا نختلق أعذاراً في أي وقت أو خسارة، نحن مستمرون في الأداء وكل عناصر الفريق جاهزة وتؤدي دورها».
وأضاف: «نحن النادي الأهلي ونؤمن بفرصنا بالفوز رغم أي صعوبات تواجهنا.. فريق الوداد المغربي كبير، ويملك تاريخاً كبيراً ونلعب أمامه على أرضه، ولكن نحن هنا لكي نلعب ونمثل الأهلي واسمه الكبير القادر على المنافسة في كل المحافل والظروف».

بيتسو موسيماني
الأهلي المصري
الوداد المغربي
دوري أبطال أفريقيا
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