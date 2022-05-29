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الرياضي
بيريز: مبابي بات من الماضي!
بيريز: مبابي بات من الماضي!
29 مايو 2022 16:15

مدريد (أ ف ب)
«مبابي بات من الماضي».. لم يتردد رئيس ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز في التأكيد أن صفحة الدولي الفرنسي قد طويت بعد دقائق من تتويج ناديه بلقبه الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ليفربول الإنجليزي.
قال السبت في حديث مع قناة «موفيستار بلاس» بعد أسبوع من قرار كيليان مبابي البقاء مع ناديه باريس سان جرمان إثر تجديد عقده حتى 2025 بعد ارتباطه موطوّلا بالانتقال الى نادي العاصمة الاسبانية: «سيستمر ريال مدريد دائماً في العمل على ضم أفضل اللاعبين، لكن مبابي بات من الماضي بالفعل، لم يحدث شيء، قدم مدريد موسماً رائعاً وهو موضوع منسيّ الآن».
وتابع الرئيس الفذ: «اليوم لا يوجد مبابي، اليوم هناك حفلة ريال مدريد».
وحقق ريال مدريد لقبه الرابع عشر معززاً رقمه القياسي في المسابقة القارية الام بفوزه السبت 1-0 على ليفربول في ملعب «ستاد دو فرانس» في ضواحي سان دوني الباريسية، ليضيفه إلى لقبه في الدوري.
قال بيريز: «أنا سعيد، لقد كافحنا وعملنا طوال الموسم من أجل أن نصل إلى هنا، في دوري الأبطال، حالفنا الحظ أحياناً وعاندنا في البداية، لأننا واجهنا كل الفرق الصعبة، ولكن تمكنا من التغلب عليها جميعها».
وعن الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أصبح أول مدرب يحقق لقب دوري الابطال أربع مرات، قال بيريز: «إنه قائد أوركسترا رائع، يعرف نفسية اللاعبين، يعرف ريال مدريد جيداً ويعرف كرة القدم جيداً».

كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
فلورنتينو بيريز
ريال مدريد
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
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