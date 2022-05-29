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الرياضي
رومينيجه يُرجح بقاء ليفاندوفسكي في البايرن
رومينيجه يُرجح بقاء ليفاندوفسكي في البايرن
29 مايو 2022 14:58

ميونيخ (د ب أ)
أعرب كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده ببقاء نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي في الفريق البافاري بعد الموقف الواضح الذي أبداه الرئيس التنفيذي الحالي لبايرن أوليفر كان وبقية قيادة النادي في هذا الموضوع.
وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة «بيلد» الألمانية، قال رومينيجه اليوم الأحد: «لا أستطيع أن أتصور أن بايرن ميونيخ سيتخلى عن روبرت الآن بعد هذه التصريحات».
وكان رومينيجه (66 عاماً) يعني في هذا الشأن تحديداً تصريحات سابقه أوليفر كان، التي أدلى بها خلال احتفالات بايرن بالفوز بدرع الدوري وأكد فيها بقاء ليفاندوفسكي في النادي حتى نهاية عقده، حيث قال عن اللاعب الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم إنه «سيتم العقد، انتهى».
ورأى رومينيجه أن كان استخدم هذه الكلمات لكي يوضح أن الباب مغلق.
تجدر الإشارة إلى أن عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ينتهي بحلول نهاية يونيو 2023، وكان بيني زاهافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي أعلن أن بايرن ميونيخ أصبح بالنسبة للاعب البولندي الدولي تاريخاً».
يذكر أن هناك تكهنات حول انتقال ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة الإسباني.
وقال رومينيجه عن ليفاندوفسكي إنه «ماكينة أهداف وضمانة لإحراز الأهداف، ومثل هذا اللاعب لا أتخلى عنه طواعية».
ولم يستبعد رومينيجه استمرار ليفاندوفسكي لمواسم أخرى في بايرن ونصح إدارة النادي البافاري، قائلاً: «يجب الكفاح من أجل ذلك ويجب إجراء محادثات معه» ورأى أن الأمر المجدي هو معاودة الحديث مع الوكلاء بين الحين والآخر.

كارل هاينز رومينيجه
بايرن ميونيخ
روبرت ليفاندوفسكي
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