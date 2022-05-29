بنزيمة: لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك للفوز بالكرة الذهبية

باريس (أ ف ب)

أقرّ الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بأنه فعل كل ما في وسعه مع ريال مدريد هذا الموسم، ليكون المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن ساهم في قيادة النادي الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز على ليفربول الإنجليزي 1-0 في باريس والتتويج باللقب الرابع عشر في تاريخه.

لم يسجل في المباراة النهائية السبت على ملعب «ستاد دو فرنس»، بعد أن حمل هدف الفوز توقيع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلا أن الفرنسي تصدّر ترتيب هدّافي المسابقة القارية الأم هذا الموسم مع 15 هدفاً، بينها 10 في الأدوار الإقصائية.

وقال لقناة «كانال بلوس» بعد المباراة رداً على سؤال عمّا إذا كان يفكر بالكرة الذهبية: «بالطبع...الآن سأنضم الى المنتخب الوطني، ولكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك. سنرى ما سيحصل. على كل حال، أنا فخور بما حققته».

وسينضم بنزيمة (34 عاماً) إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لسلسلة من مباريات في دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، بعد أن أنهى الموسم برصيد 44 هدفاً مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري ساهمت بتتويج الفريق بطلاً لإسبانيا.

وسجل «هاتريك» أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي وتشليسي الإنجليزي في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي توالياً، بالإضافة إلى هدف إياباً ضد الـ«بلوز» وثلاثة أهداف في مباراتين ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي.

وقال في إشارة إلى الـ«ريمونتادا» الرائعة التي حققها ريال مرات عدة في طريقه إلى النهائي، وأصبح أول فريق يتوج باللقب رغم خسارته ثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية: «ليس هناك حظ، بإمكانك أن تكون محظوظاً مرة واحدة، ولكن ليس في كل مرة، نستحق الفوز، لقد قمنا بمجهود كبير، عدنا كل مرة ولم نستسلم».

وتابع: «نحن مجموعة وكل لاعب فيها مهم. الأساسيون، البدلاء، الذين لا يلعبون ولكن يقدمون كل ما لديهم في التمارين».

وبات في رصيد بنزيمة خمسة ألقاب في دوري الأبطال، وأكد أن إنهاءه الموسم في صدارة هدافي البطولة هو «استثنائي، ولكن الأمر الأهم هو الفوز باللقب الخامس في دوري الأبطال».

وسيُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 17 أكتوبر المقبل، قبل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام.