الإثنين 30 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
كلوب: عائلات لاعبي ليفربول واجهت «معاناة»!
كلوب: عائلات لاعبي ليفربول واجهت «معاناة»!
29 مايو 2022 13:19

لندن (د ب أ)
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن عائلات لاعبيه حوصروا في مشاهد فوضوية قبل المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني مساء السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد «دو فرانس» في باريس.
وتأخرت انطلاقة المباراة لنحو 36 دقيقة بسبب احتشاد أعداد كبيرة من مشجعي ليفربول خارج الاستاد قبل المباراة التي كان من المقرر أن تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا.
وذكرت شرطة باريس أنها أطلقت القنابل المسيلة للدموع أو رذاذ الفلفل وسط محاولات من جانب عدد من الجماهير لتسلق حواجز الأمان.
وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أن اللوم في تأخير المباراة يقع على المشجعين الذين يحملون تذاكر زائفة، والذين حاولوا الوصول إلى ملعب المباراة الذي يتسع لقرابة 81 ألف مشجع.
ولدى سؤاله خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عما حدث، قال كلوب: «لم أتمكن من الحديث مع عائلتي حول ذلك بعد».
وأضاف: «أدرك أن العائلات واجهت معاناة حقيقية في الدخول إلى الاستاد، سمعت أن كثيراً من الأمور لم تكن جيدة».
وأشار: «ما سمعته هو أنه سيتم إجراء تحقيقات إضافية لمعرفة ما حدث هناك، بالطبع الوضع كان في غاية الصعوبة هناك، لكني لا أعرف المزيد بشأن هذا الأمر».

ليفربول
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
الروبل الروسي يسترد بعض خسائره مقابل الدولار
الاقتصادي
الروبل الروسي يصعد 6% مقابل الدولار
اليوم 22:28
مقر «جازبروم» الروسية
الاقتصادي
«جازبروم» الروسية تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا
اليوم 22:26
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن سيواصل «الضغط» بشأن حمل الأسلحة
اليوم 22:25
ماكرون
عربي ودولي
ماكرون يعرب عن أسفه لمقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
اليوم 22:14
من الاجتماع
عربي ودولي
«الرئاسي اليمني» يقر إعادة هيكلة الجيش والأمن
اليوم 21:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©