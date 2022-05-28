ريال مدريد يحرز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

أحرز نادي ريال مدريد الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما تأجلت بداية المباراة أكثر من نصف ساعة لأسباب أمنية، السبت.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو بالبيردي في الدقيقة 59، ليجمع ريال بين بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

لكن الفضل الأساسي في فوز ريال يعود إلى حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الذي أنقذ عددا كبيرا من الفرص الصعبة من محمد صلاح وساديو ماني على مدار شوطي المباراة.

وعزز ريال رقمه القياسي وأصبح بطلا لأوروبا للمرة 14 في تاريخه.

تأجلت بداية المباراة 36 دقيقة مع محاولة الشرطة إبعاد بعض المشجعين الراغبين في اقتحام طريقهم نحو "استاد فرنسا" في ضاحية العاصمة باريس.

وفرض ليفربول سيطرته على وسط الملعب من البداية، بعد مشاركة تياجو ألكانتارا بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية عقب التعافي من الإصابة، وسدد صلاح كرتين أنقذهما الحارس كورتوا.

واقترب ليفربول من التسجيل بعدما سدد ماني كرة قوية لمسها كورتوا ثم ارتدت من القائم في الدقيقة 21.

واعتقد ريال أنه تقدم بهدف قبل الاستراحة عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لكن تقرر إلغاء الهدف بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

وتحسن أداء ريال في الشوط الثاني، وسجل هدف التتويج بعدما حاول بالبيردي التسديد من الجانب الأيمن وذهبت الكرة نحو فينيسيوس الذي تابعها من مدى قريب وهز شباك الحارس أليسون.

ضغط ليفربول بكل قوة وتوغل صلاح من الجانب الأيمن ثم أطلق تسديدة قوية أنقذها كورتوا ببراعة.