«أبيض السيدات للسلة 3X3» يتألق في «الألعاب الخليجية»

الكويت (علي الظاهري - أحمد جمال الدين – ياسمين العطار)

افتتح منتخبنا منافسات الجولة الأولى من مسابقة كرة السلة 3X3 للسيدات، التي تقام في مجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة 16-14، وفي نفس الجولة تمكن الفريق البحريني من الفوز على الفريق القطري بنتيجة 8-6، كما فاز الفريق الكويتي على نظيره العماني بنتيجة 16-9.

وفي الجولة الثانية فاز منتخبنا الوطني على المنتخب البحريني بنتيجة 17-7، فيما تخطى الفريق الكويتي نظيره السعودي بنتيجة 16-10، كما تمكن الفريق القطري من تجاوز الفريق العماني بنتيجة 16-12.

كما فاز «أبيض السيدات» أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 14-12 لصالح الجولة الثالثة، فيما عبر الفريق البحريني نظيره العماني بنتيجة 21-10، وتمكن الفريق السعودي من تخطي الفريق القطري بنتيجة 20-11.

وتختتم اليوم منافسات كرة السلة للسيدات 3X3، حيث يلاقي منتخبنا الوطني نظيره القطري في الجولة الأخيرة. ويضم منتخبنا اللاعبات أمل بن حيدر، واليازية السويدي، وآمنة المهيري، وفاطمة حيدر.

واستمر ترتيب الإمارات في المركز الثالث بالجدول العام للميداليات بالدورة برصيد 40 ميدالية بواقع 17 ذهبية، و13 فضية، و10 ميداليات برونزية.

كما استمرت دولة الكويت المستضيفة في الصدارة بإجمالي 75 ميدالية بواقع 28 ذهبية و21 فضية و26 ميدالية برونزية، فيما جاءت البحرين ثانية بإجمالي 55 ميدالية، منها 20 ذهبية و20 فضية و15 ميدالية برونزية، وحلت قطر رابعة بإجمالي 44 ميدالية بواقع 12 ذهبية و19 فضية و13 برونزية، تلتها السعودية في المركز الخامس بإجمالي 53 ميدالية بواقع 11 ميدالية ذهبية، و18 ميدالية فضية، و24 ميدالية برونزية، فيما احتلت سلطنة عُمان المركز السادس برصيد 27 ميدالية بواقع 11 ذهبية و5 فضيات، و11 ميداليات برونزية.

من ناحية أخرى، خسر «أبيض السيدات» أمام نظيره الكويتي بنتيجة 2-1، في ثالث أيام منافسات مسابقة البادل تنس، التي تقام في نادي الكويت الرياضي.

وقدم منتخبنا مباراة حماسية وخسر بصعوبة، حيث تقدم الفريق في المباراة الأولى عن طريق اللاعبتين لطيفة السلمان وشيخة الجناحي على الثنائي الكويتي دانة الخاجة ودلال الفارس، بنتيجة 2-1 بواقع (6-1 و6-2 و6-1)، قبل أن تخسر لاعبتا الأبيض مريم الشامسي وفاطمة الجناحي أمام الثنائي مريم السراج ودانة الفليج بنتيجة 2-0 بواقع (6-3 و6-1)، لتحسم المباراة الأخيرة نتيجة اللقاء لصالح الفريق الكويتي، بعدما خسر الثنائي الإماراتي نوف عمر وفاطمة شهدور أمام مريم السدحان وأسرار عبدالمجيد بنتيجة 2-1 بواقع (6-3,6-5 و6-4).

ويخوض منتخبنا مباراته الأخيرة في المسابقة أمام المنتخب السعودي وفي جعبته نقطتان فقط، بعدما حصد نقاط مباراته الأولى أمام الفريق البحرين بنتيجة 2-0، قبل أن يخسر نقاط مباراته الثانية أمام المنتخب العماني المرشح الأبرز لنيل لقب البطولة وذلك بنتيجة 2-1.

خسارة البادل تنس

تلقى منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال أول خسارة له في الدورة أمام نظيره القطري، في اللقاء قبل النهائي بنتيجة 1-2 في ملاعب نادي اليرموك الرياضي، واستهل منتخبنا المواجهة الأولى بفوز على المنافس القطري عن طريق الثنائي عبدالله أهلي ومحمد الجناحي، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة 6-1,4-6,6-2، فيما خسر ثنائي المنتخب حمد الجناحي وخالد الشامسي المواجهة الثانية 2-6,1-6، ليحسم اللقاء في المواجهة الثالثة بعد خسارة فارس الجناحي وعمر بهروزيان بمجموعتين 0-6,4-6. واختتم منتخبنا مشاركته في النسخة الثالثة بلقاء المنتخب البحريني ضمن منافسات اليوم الأخير لمسابقة البادل تنس.

تتويج هوكي الجليد

حرصت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة على حضور مراسم تتويج منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، والتي أقيمت بالنادي الكويتي للرياضات الشتوية. كما تابع الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت مباريات منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات 3X3، بحضور المهندسة عزة بنت سليمان، حيث حرص على تشجيع اللاعبات وحثهن على مواصلة الانتصارات وحصد ذهبية المركز الأول.

ختام الطائرة

اختتم منتخبنا الوطني لكرة الطائرة مشاركته الخليجية بخسارة أمام نظيره القطري بنتيجة 0-3 بواقع 14-25,14-25,16-25، ليتوج «العنابي» بالميدالية الذهبية، بينما أحرز الميدالية الفضية المنتخب البحريني وتوجت عمان بالميدالية البرونزية، ولم يحالف التوفيق منتخبنا للطائرة في جميع المواجهات الخليجية في البطولة أمام منتخبات السعودية وعمان وقطر. كما خسر منتخب التنس لقاءه الافتتاحي في مسابقات الفرق أمام قطر بنتيجة 3-0 بواقع مباراتين للفردي ومباراة للزوجي، ويتبقى لمنتخبنا 3 مواجهات أمام الكويت والسعودية والبحرين.

منافسات اليوم

يستهل اليوم منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركته بالدورة وتستضيف المنافسات صالة عبد الله الجابر الصباح، حيث يشارك كل من يوسف فريدوني وعبد الغني ومروان المازمي بمسابقة الكاتا الجماعي، كما يشارك مروان المازمي بمسابقة الكاتا الفردي. كما يشارك منتخبنا الوطني للمبارزة في مسابقة فردي الفلوريه عن طريق كل من حمد الجلاف، خليفة الكعبي، فارس البلوشى، شهاب الجعبي، فيما يشارك كل من خليفة العبري، حامد المازمي، خالد مبارك بمسابقة السابر. ويلاقي منتخب اليد نظيره الكويتي في ثالث لقاءاته بالدورة بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب القطري، حيث يواجه المنتخب البحريني مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية، كما يواجه منتخبنا الوطني للتنس المنتخب السعودي في مسابقة الفرق.