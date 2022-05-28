«سفيرة العرب» تخطف الأنظار في «دولية فزاع» للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

واصلت المصرية شيماء عبد اللطيف تألقها في دولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، والتي تكشف عن هوية أبطالها في الختام اليوم، حيث عبرت «سفيرة العرب» في اليوم الرابع نظيرتها الألمانية الكي روجن في الدور ربع النهائي 2/1، بنتيجة الأشواط 21/19، 20/22، 21/15، بعد مباراة حماسية حسمتها البطلة المصرية بأداء عالي التركيز، لتحجز مقعد العرب الوحيد في الدور قبل النهائي، بعد خروج اللاعبين العرب من الأدوار التمهيدية التي لعبت بنظام دوري المجموعات، لتضمن البطلة المصرية الحصول على ميدالية برونزية على الأقل. كما واصل نجوم دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة «طوكيو 2020» تألقهم في ربع النهائي، حيث فاز الياباني داكاى على السويسري مارك في فردي الكراسي المتحركة «رجال» بنتيجة 2/صفر، بينما عبر الماليزي شيالو مواطنه محمد فارس 2/1 في موقعة ساخنة استمرت 53 دقيقة ليتأهل داكاى وشيالو إلى الدور قبل النهائي.

من ناحيتها أعرب البطلة شيماء عن سعادتها بالتأهل إلى قبل النهائي والفوز بميدالية، مبينة أن الوصول إلى منصة التتويج ثمرة عمل وجهد، وأشارت إلى أن إصرارها على تحقيق ميدالية هو كلمة سر فوزها على البطلة الألمانية موجهة الشكر إلى الجمهور العربي الذي آزرها بقوة بالصالة حتى تحقق الفوز للعرب ومصر. وقالت: إن دبي ظلت تمثل «فال خير» بالنسبة لي وأتمنى أن أكون في الموعد دائما لتحقيق ما أصبو إليه وفق النهج المرسوم.

وأضافت: بطولة فزاع من الأحداث المهمة في خريطة «أصحاب الهمم العالمية» بتواجد الأبطال النخبة ونجوم العالم في اللعبة مما كان المرود الإيجابي على المستوى الفني العام. واختتمت البطلة المصرية حديثها مؤكدة أن تسابق الأبطال البارالمبية أصحاب التاريخ في اللعبة للتواجد في بطولات فزاع لم يأت من فراغ وخصوصاً أن بعضاً منهم ظل يحجز مقعده للمشاركة في الدورات البارالمبية من دبي.