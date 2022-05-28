جويلهيرم يخطف لقب «الهداف» في ليلة تتويج «الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)

خطف البرازيلي جويلهيرم دا سيلفا لاعب شباب الأهلي، لقب هداف «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، برصيد 17 هدفاً، في ليلة احتفال «الفرسان» بتسلم درع الدوري للمرة الثانية على التوالي، بالفوز «العريض» أمام ضيفه خورفكان 10- 0، ضمن «الجولة 26» والأخيرة، والتي أسدلت الستار على موسم 2021- 2022. وفرض جويلهيرم «20 عاماً» اسمه على نجومية «دوري 21»، بعدما نجح في تسجيل «سوبر هاتريك» أمام خورفكان، لينتزع لقب الهداف، بفارق هدف من محمد عوض الله «العين»، وعبدالله الحمادي «الظفرة» اللذين توقف رصيدهما عند 16 هدفاً. ورفعت الأهداف الـ 17 في «دوري 21»، رصيده جويلهيرم الإجمالي، في موسمه الأول مع «الفرسان»، إلى 18 هدفاً في 32 مباراة على مستوى كل مسابقات «المحترفين»، حيث خاض 11 مباراة في «دوري أدنوك للمحترفين»، أغلبها لاعباً بديلاً، بمعدل 364 دقيقة، سجل خلالها هدفاً مقابل مشاركته بديلاً في مباراة واحدة في «كأس رابطة المحترفين».

وأكدت النتيجة «القياسية» لـ «الفرسان» أمام «النسور» جدارته بالحسم المبكر للقب منذ «الجولة 23»، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الشارقة «الوصيف»، وهو الفوز الثاني لشباب الأهلي في «دوري 21»، خلال الموسم الحالي بعشرة أهداف، بعد الأول أمام العروبة 10- 0 ضمن الجولة الثالثة.

وانفرد «الفرسان» بكل الأرقام الإيجابية، في مشوار الاحتفاظ بدرع «دوري 21» للموسم الثاني على التوالي، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة، في 26 مباراة، بالفوز في 20 مباراة، والتعادل 6 مرات، وفرض شباب الأهلي أفضليته، بفضل القوة الهجومية الضاربة بتسجيل 82 هدفاً، كأقوى هجوم بالدوري، في الوقت الذي استقبلت شباكه 19 هدفاً فقط أقوى دفاع.

وشهدت منافسة «دوري تحت 21» في الموسم الحالي، إقامة 182 مباراة، وحسمت 141 مباراة في الدوري بالفوز، مقابل التعادل في 41 مباراة، وحل في المراكز الأربع الأولى شباب الأهلي «66 نقطة»، الشارقة «55 نقطة»، العين «51 نقطة»، عجمان «50 نقطة».

ورفعت نتائج «الجولة 26»، والأخيرة حصيلة الأهداف الإجمالية في الدوري إلى 564 هدفاً، تناوب في تسجيلها 183 لاعباً، وتصدر البرازيلي جويلهيرم لاعب شباب الأهلي القائمة برصيد 17 هدفاً، مقابل 16 هدفاً لـ «الثنائي» محمد عوض الله «العين»، وعبدالله الحمادي «الظفرة»، فيما حل محمد المدني لاعب «الفرسان» رابعاً برصيد 13 هدفاً.