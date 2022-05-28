توعية «رقمية» لشرطة أبوظبي في ختام الموسم الرياضي

العين (الاتحاد)

نفذت إدارة المرور في العين التابعة لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، التوعية لجماهير نادي العين والشارقة، بأهمية التقيد بقواعد وأنظمة المرور، وعدم عرقلة حركة السير والمرور، وذلك قبل مباراة ختام الموسم الرياضي 2022م.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، على التوعية الرقمية حول الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية والتي وزعتها إدارة مرور العين على الجماهير، متضمنة أهداف الحملة المرورية حول الاستخدام الآمن للدراجات الهوائية «السكوترات».

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على جهود شرطة أبوظبي في توعية الجماهير أثناء المباريات، بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية التي تعزز سلامتهم وتجنبهم الحوادث المرورية.

وأكد العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور منطقة العين، اهتمام شرطة أبوظبي بتكثيف حملات التوعية والمبادرات باستمرار، وخصوصاً في فترة الفعاليات الرياضية والمباريات لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور حفاظا على سلامتهم.

وأضاف: شرطة أبوظبي تركز خلال الفترة الحالية على توعية الأهالي في الأحياء السكنية وكافة شرائح المجتمع حول مخاطر استخدام الدراجات الكهربائية المعروفة بسكوترات، وخاصة بين فئة الأطفال وطلبة المدارس وضرورة مراقبة الأهالي لأبنائهم، وعدم استخدام هذه الدراجات في الأماكن غير المخصصة، وذلك تجنباً لتعرضهم للحوادث، إضافة إلى أن هذه الدراجات قد تسبب عرقلة حركة السير وكذلك إفساح الطريق لمركبات الطوارئ وخطورة التجمهر بمواقع الحوادث والسلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية.

وكان الرائد خالد العزيزي مدير فرع العلاقات العامة بإدارة مرور العين، وفريق العمل قد وزعوا كتيبات التوعية الرقمية على الجمهور، وتثقيفهم حول مخاطر استخدام السكوترات وخصوصاً من الأطفال والمراهقين بدون رقابة الأهل.