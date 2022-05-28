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«الأولمبي» يكسب تجربة فيتنام بـ «ثلاثية»
«الأولمبي» يكسب تجربة فيتنام بـ «ثلاثية»
28 مايو 2022 21:32

 
دبي (الاتحاد)


طالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم لاعبي المنتخب الأولمبي، بتقديم أفضل أداء، وتحقيق نتائج إيجابية، خلال المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان، من 1 إلى 19 يونيو المقبل، حيث يلعب «الأبيض الأولمبي»، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب السعودية واليابان وطاجيكستان.
جاء ذلك خلال حضوره التجربة الودية الأخيرة التي أُقيمت أمام المنتخب الفيتنامي على ملعب حميد الطاير بنادي النصر في دبي، وانتهت بفوز منتخبنا بثلاثة أهداف، أحرزها ياسر حسن، وعبدالله النقبي ومنصور المنهالي

الإمارات
المنتخب الأولمبي
كأس آسيا
راشد بن حميد النعيمي
أوزبكستان
السعودية
اليابان
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