الإمارات تحصد 8 ميداليات في «الترايثلون»



القاهرة (الاتحاد)



حصدت الإمارات 8 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات في اليوم الافتتاحي للبطولة العربية والأفريقية للترايثلون التي تقام في ضيافة مصر، بمشاركة 120 لاعباً يمثلون 12 دولة.

وحصد محسن آل علي الميدالية الذهبية، وسيف السماحي الميدالية الذهبية أيضاً، فيما حقق عبد الله اللقيطي الميدالية الفضية، وعلي الكعبي الميدالية الفضية أيضاً.

وعلى المستوى الأفريقي، بلغت المحصلة 4 ميداليات، بفوز محسن آل علي بميدالية فضية، وعلي الكعبي بذهبية، وسيف السماحي بذهبية وعبد الله اللقيطي بفضية.

من جانبه، أكد عبد الملك جاني نائب رئيس الاتحاد العربي للترايثلون نائب رئيس اتحاد الترايثلون رئيس البعثة، أن النتائج تعتبر إنجازاً كبيراً، وقال: نعمل دائماً على إعلاء راية الوطن في المحافل العربية.