الأحد 29 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «الترايثلون»
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «الترايثلون»
28 مايو 2022 21:29

 
القاهرة (الاتحاد)


حصدت الإمارات 8 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات في اليوم الافتتاحي للبطولة العربية والأفريقية للترايثلون التي تقام في ضيافة مصر، بمشاركة 120 لاعباً يمثلون 12 دولة.
وحصد محسن آل علي الميدالية الذهبية، وسيف السماحي الميدالية الذهبية أيضاً، فيما حقق عبد الله اللقيطي الميدالية الفضية، وعلي الكعبي الميدالية الفضية أيضاً.

وعلى المستوى الأفريقي، بلغت المحصلة 4 ميداليات، بفوز محسن آل علي بميدالية فضية، وعلي الكعبي بذهبية، وسيف السماحي بذهبية وعبد الله اللقيطي بفضية.
من جانبه، أكد عبد الملك جاني نائب رئيس الاتحاد العربي للترايثلون نائب رئيس اتحاد الترايثلون رئيس البعثة، أن النتائج تعتبر إنجازاً كبيراً، وقال: نعمل دائماً على إعلاء راية الوطن في المحافل العربية.

الإمارات
مصر
الترايثلون
آخر الأخبار
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
الرياضي
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
اليوم 10:52
«أحزان مصرية» و«مرارة صلاح»!
الرياضي
«أحزان مصرية» و«مرارة صلاح»!
اليوم 10:49
امرأة تعزف على الأكورديون في صن بارك في يوم إعادة افتتاحه بعد تخفيف بعض القيود في بكين
عربي ودولي
كورونا حول العالم: أحدث حصيلة للإصابات واللقاحات
اليوم 10:42
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر اجتماعاً في بيونج يانج
عربي ودولي
كوريا الشمالية تناقش قيود كورونا وسط تقييم إيجابي لوضع الوباء
اليوم 10:30
أرشيفية
عربي ودولي
فقدان طائرة تقل 22 شخصاً في نيبال
اليوم 10:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©