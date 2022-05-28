3 انتصارات لمنتخبنا في بطولة العالم للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)



دشن منتخبنا مشواره في بطولة العالم للمواي تاي التي انطلقت بالقاعة الرئيسية بمركز أبوظبي للمعارض بـ 3 انتصارات، حيث تغلب اللاعب الدولي إلياس حبيب علي على أريك من موريشيوس بـ «القاضية» في بداية تصفيات المجموعة لوزن خفيف الثقيل تحت 81 كجم، والتي شهدها عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، أمين عام الاتحاد العربي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، مدير البطولة، وأعضاء الاتحاد الدولي، ورؤساء الوفود المشاركة، وذلك بعد مباراة قوية، أظهر خلالها حبيب مهارات عالية، تؤهله لبلوغ منصة التتويج في ختام تصفيات الوزن.

وفاز محمد عادل على أيمرك ليبون بطل موريشيوس، في وزن تحت 54 كجم، وسط مؤازرة جماهيرية، إعجاباً بفنيات اللاعب المتألق الذي يتوقع له الوصول إلى منصة التتويج.

وتفوق نورالدين سمير على بارليهان رانج من الهند في وزن تحت 67 كجم، بعد مباراة تألق فيها نورالدين، وأظهر كفاءة عالية، ومهارات متعددة في الهجوم والدفاع والرشاقة، خلال تحركه في الحلبة، ليستحق الفوز وسط تصفيق القاعة التي اكتظت في اليوم الثاني للبطولة، فيما خسر رافي رمزي أمام بارنا كيث بطل المجر المخضرم، في وزن تحت 81.

وتستأنف مباريات البطولة في جولتها الثالثة، بداية من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، بالقاعة رقم 5 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بإقامة تصفيات الوزن المتوسط.



من ناحية أخرى، أشادت الوفود المشاركة في البطولة، بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والعديد من الشخصيات الرياضية والاتحاد الدولي والمحلي للمواي تاي، ورؤساء الوفود الشقيقة والصديقة المشاركة في البطولة التي تضم 700 لاعب ولاعبة من 81 دولة من مختلف القارات، كما أشادوا بحفل الافتتاح.

وقدم ستيفان فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي الشكر إلى الإمارات والعاصمة أبوظبي على استضافة بطولة العالم، وأيضاً اللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي وكل من أسهم في تهيئة الفرصة لإقامة البطولة، وتوجه ستيفان فوكس بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لرعايته حفل الافتتاح.

وشكر طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، أمين عام الاتحاد العربي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ثقة الاتحاد الدولي في الإمارات، بالموافقة على استضافة البطولة للمرة الأولى، والتي تكتسب أهمية خاصة لدى الاتحاد، بوصفها المؤهلة لجميع المنتخبات الأوروبية المشاركة ممثلة في 30 فريقاً إلى دورة الألعاب الأولمبية الأوروبية لعام 2023. جاء ذلك خلال الاجتماع العام لمديري المنتخبات المشاركة واللجنة الفنية بحضور كريسا تينان مديرة الاتحاد الدولي، التي ثمنت جهود الاتحاد والجهات المساهمة والمتطوعين الذين عملوا بجد واجتهاد منذ ترشيح الإمارات عام 2021 لاستضافة الحدث العالمي، حيث كان الاتحاد بحجم التحدي، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على لوائح البطولة والشروط والتعليمات العامة الخاصة بتواجد المنتخبات المشاركة بوقت كافٍ من موعد المنافسات.