الأحد 29 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أبراموفيتش يتحدث عن الشرف الأعظم في حياته
أبراموفيتش يتحدث عن الشرف الأعظم في حياته
28 مايو 2022 19:51

لندن (د ب أ)

 أكد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش أن كونه جزءاً من نادي تشيلسي الإنجليزي كان «شرفاً لحياته»، حيث يستعد لتسليم النادي إلى تود بوهلي.
وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت التوصل إلى اتفاق «نهائي ومحسوم» لبيع النادي، لتحالف تود بوهلي وشركة كليرليك كابيتال، وأنه يتوقع إتمام الصفقة بعد غدٍ الاثنين.
وقال أبراموفيتش للموقع الرسمي لتشيلسي: كان شرف حياتي أن أكون جزءاً من هذا النادي، أود أن أشكر جميع اللاعبين السابقين والحاليين وأعضاء الجهاز الفني وبالتأكيد الجماهير على هذه السنوات المذهلة.
وأضاف: مضت حوالي ثلاثة أشهر على إعلان اعتزامي بيع تشيلسي، خلال هذه الفترة الفريق عمل بشكل قوي لإيجاد الخليفة المناسب لتشيلسي، لقيادة النادي بنجاح إلى الفصل التالي.
وأشار إلى أن ملكية هذا النادي تأتي بمسؤولية كبيرة، منذ أن جئت إلى تشيلسي قبل حوالي عشرين عام، شاهدت منذ البداية ما يمكن لهذا النادي تحقيقه.
وتابع: هدفي كان ضمان أن يمتلك المالك الجديد العقلية التي تمكنه من تحقيق النجاح لفريقي الرجال والسيدات، وكذلك مواصلة تحقيق التطوير في مختلف الجوانب الأخرى بالنادي، مثل الأكاديمية والعمل الحيوي لمؤسسة تشيلسي.
وأضاف قائلاً: سعيد لوصول عملية البحث إلى نهاية ناجحة ، حيث سلمت تشيلسي إلى مستثمر جديد، أتمنى لهم كل التوفيق داخل وخارج الملعب.

تشيلسي
رومان إبراموفيتش
آخر الأخبار
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
الرياضي
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
اليوم 10:52
«أحزان مصرية» و«مرارة صلاح»!
الرياضي
«أحزان مصرية» و«مرارة صلاح»!
اليوم 10:49
امرأة تعزف على الأكورديون في صن بارك في يوم إعادة افتتاحه بعد تخفيف بعض القيود في بكين
عربي ودولي
كورونا حول العالم: أحدث حصيلة للإصابات واللقاحات
اليوم 10:42
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر اجتماعاً في بيونج يانج
عربي ودولي
كوريا الشمالية تناقش قيود كورونا وسط تقييم إيجابي لوضع الوباء
اليوم 10:30
أرشيفية
عربي ودولي
فقدان طائرة تقل 22 شخصاً في نيبال
اليوم 10:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©