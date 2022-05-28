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الرياضي
جماهير ليفربول تحتل ضواحي باريس
جماهير ليفربول تحتل ضواحي باريس
28 مايو 2022 19:09

لندن (د ب أ)

تغنى عشرات الآلاف من جماهير فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بنشيد «لن تسير وحيداً» في باريس، قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد، الفائز باللقب 13 مرة، على استاد «دو فرانس» في وقت لاحق من اليوم السبت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» أن طوفان من القمصان الحمراء أحاط بمنطقة «كور دو فنسان» جنوب شرق المدينة خلال الصباح، حيث تم تجهيز منطقة خاصة للجماهير.
وبدأ ما يقرب من 50 ألف مشجع، أغلبهم لا يحملون التذاكر، في التجمع صباح اليوم، أوقفوا حركة المرور في المنطقة حيث تم غلق الشوارع.
وتم ركل الكرات في الهواء وتم رفع اللافتات، بينما تم إشعال الشماريخ، التي منعت السلطات الفرنسية إشعالها في منطقة تجمع المشجعين.
وبعد ذلك قامت الجماهير بغناء الأغنية الخاصة بالفريق «لن تسير وحيداً»، قبل أن يقوموا بتحية أسطورة النادي كيني دالجليش الذي صعد على خشبة مسرح تم إعداده.
وتحدث دالجليش مع الجماهير عن الموسم التاريخي للفريق قبل أن تهتف الجماهير باسمه.
وتواجدت أعداد غفيرة من رجال الشرطة في المنطقة.

ليفربول
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
كيني دالجليش
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