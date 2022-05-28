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الرياضي
فرنسا تدعم مبابي من أجل أولمبياد باريس
فرنسا تدعم مبابي من أجل أولمبياد باريس
28 مايو 2022 17:54

برلين (د ب أ)

تعتقد وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، أن كيليان مبابي سيكون النجم في أولمبياد باريس المقبلة.
وقرر مبابي الأسبوع الماضي البقاء مع فريق باريس سان جيرمان، رغم أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن ينضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر.
ووقع مبابي 23 عاماً عقدا لمدة 3 أعوام مع سان جيرمان، ليستمر اللاعب مع الفريق حتى عام 2025.
واعتبرت أوديا كاستيرا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة فرنسا ككل، حيث أشارت إلى أن مبابي، الفائز بكأس العالم عام 2018، سيصبح النجم الذي سيقود البلاد في أولمبياد 2024.
ونقلت صحيفة " لو باريزيان" تصريحات الوزيرة الفرنسية لقناة "أر.أم.سي.
سبورت"، حيث قالت: أن يكون في الملعب، وفي مواقعنا الرائعة ، ليمثل بلاده في أولمبياد 2024، دائماً ما حلم بذلك، وسيجعل الكثير منا يحلم بهذا".
وتعتقد أوديا كاستيرا أن مبابي يستحق الراتب الضخم الذي سيحصل عليه مع سان جيرمان.
وأكدت أن الراتب مرتفع للغاية، ولكنه مكافأة لموهبة رائعة، وعمل دائم. إنه لاعب يعمل بكد، الرياضة أيضا لديها نجوم كبار مثل ما تملكه ريادة الأعمال.
وتابعت: الأمر ليس قذراً أو قبيحاً، خاصة وأنه يقدم الكثير. كيليان يوضح القيم الخاصة به، إنه ملتزم للغاية.
كان لدى أوديا كاستيرا كلمة لكريم بنزيمة زميل مبابي في المنتخب الفرنسي، حيث دعمته للحصول على جائزة الكرة الذهبية بعدما قدم موسماً استثنائياً مع ريال مدريد قد ينهيه متوجاً بدوري أبطال أوروبا، عندما يواجه فريقه نظيره ليفربول في وقت لاحق من اليوم في المباراة النهائية بباريس.
وقالت: لديه فرصة جيدة للفوز بجائزة الكرة الذهبية. كلنا خلفه ستكون مكافأة رائعة للغاية.

مبابي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
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