سالم عبدالرحمن.. خسارة أولى في «ماسترز الأذكياء»

الشارقة (الاتحاد)

تلقى سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، خسارته الأولى أمام مع الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف بطل العالم للشطرنج السريع، في الجولة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة في

وفي الوقت الذي سيطر التعادل على معظم الطاولات، حيث تعادل الأميركي هانز نيمان مع الروماني دانييل بوجدان، والهندي أباجيت جوبتا مع الأرميني هايك مارتوروسيان، والتركي مصطفى يلماز مع الهندي جوكيش دي، والهندي آرجون ايريجايسي مع الروسي بافل بونكراتوف، كما تعادل بطل النسخة السابقة الإيراني أمين طبطبائي مع الروسي أليكسي سارانا، والإيراني ايدان بويا مع الأرميني مانويل بيتروسيان.

وبعد نهاية الجولة السابعة انفرد الأوزبكي بصدارة الترتيب العام برصيد 6 نقاط، وجاء بالمركز الثاني الروماني دانييل بوجدان برصيد 5.5 نقطة، فيما حلّ خمسة لاعبين بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط يتقدمهم الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن.

وفي الجولة السابعة من بطولة التحدي الدولية الثانية المقامة على هامش الماسترز، تمكنت الجورجية ليلى كوريدز من الفوز على العراقي آكار صالح لترفع رصيدها إلى 6 نقاط، ويتوقف رصيد العراقي عند 5 نقاط، وفاز المصري محسن الجابري على الجنوب أفريقي كالفن جون، وفاز إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة على العراقي أحمد جمال رافعاً رصيده إلى 6 نقاط.

وبعد نهاية الجولة السابعة يتصدر 3 لاعبين المشهد برصيد 6 نقاط، هم المصري محسن الجابري وإبراهيم سلطان والجورجية ليلى كوريدز، فيما يحلّ الأردني أحمد الخطيب بالمركز الثاني، ويأتي ثالثاً كل من البريطاني تشارلز ستوري والأوزبكية سابيروفا شخنوزا.