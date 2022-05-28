هونيس: كلينسمان أضاع علينا فرصة التعاقد مع «العبقري» في 2008

برلين (د ب أ)

أثنى أولي هوينيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائلاً إنه "مدرب رائع" وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد الإسباني.

ويلتقي ليفربول وريال مدريد مساء اليوم السبت على ملعب استاد فرنسا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هوينيس «70 عاماً» في مقابلة لقناة "آر.تي.إل" التليفزيونية الألمانية نشرت اليوم السبت: لقد تطور إلى مدرب من الطراز الأول حقاً. ويرى هوينيس أن ليفربول مرشح للفوز في النهائي المقرر اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، لأنني أعتقد أن ليفربول أفضل شيئا ماً.

وقال هوينيس إن كلوب، الذي عمل مديراً فنياً في السابق في بروسيا دورتموند، كان دائماً ضمن موضوعات النقاش في بايرن.

وأضاف أنه في عام 2008، توصل الناديان بالفعل إلى اتفاق حول انتقال كلوب، لكن بايرن تعاقد في النهاية مع يورجن كلينسمان.

وقال هوينيس: دائماً ما كنت أتطلع إلى قدومه إلى بايرن، لأنني أرى أنه مدرب رائع. وأبدى هوينيس أيضاً إعجابه الشديد بما قدمه كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لبايرن، مع ريال مدريد خلال هذا الموسم.

وقال هوينيس: يجب أن أقول بصدق إنني لم أتخيل أبداً أنه سيحقق مثل هذه العودة الناجحة.

وتابع هوينيس: كل منا توقع أن ريال مدريد سيكون بحاجة إلى إعادة البناء في وقت ما، فلديهم العديد من اللاعبين الكبار. وقد حقق أنشيلوتي هذا، وحقق أهدافاً هائلة مع هذا الفريق.