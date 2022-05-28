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الرياضي
تشيلسي يعلن التوصل لاتفاق البيع
تشيلسي يعلن التوصل لاتفاق البيع
28 مايو 2022 14:08

لندن (رويترز)

أعلن تشيلسي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه "تم التوصل إلى اتفاق نهائي محدد" لانتقال ملكية النادي اللندني، إلى تحالف بقيادة تود بولي المشارك في ملكية نادي لوس إنجلوس دودجرز وبدعم من كليرليك كابيتال.
وحصل التحالف الذي تفوق في السباق على شراء النادي في وقت سابق من الشهر الجاري، على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وموافقة الحكومة البريطانية، لإتمام الصفقة الأسبوع الماضي.
ويخضع المالك السابق للنادي الروسي رومان أبراموفيتش لعقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، ليعرض أبراموفيتش النادي للبيع في بداية مارس.
وقال تشيلسي في بيان: يستطيع نادي تشيلسي لكرة القدم التأكيد بأنه تم التوصل الليلة الماضية لاتفاق نهائي محدد لبيع النادي لتحالف تود بولي/كليرليك كابيتال.
وأضاف البيان: من المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الاثنين. وسيعلن النادي المزيد من التفاصيل بحلول هذا التوقيت.
واحتاجت الصفقة أيضاً إلى موافقة من حكومة البرتغال بعد حصول أبراموفيتش على جنسيتها العام الماضي وبالتالي فهو يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وبعد إتمام الصفقة سيكون بوسع تشيلسي إبرام صفقات انتقالات وتمديد عقود لاعبيه الحاليين.
وكان أبراموفيتش اشترى تشيلسي في 2003 وتوج بعدها النادي بلقب الدوري الممتاز خمس مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات أيضاً وبدوري أبطال أوروبا مرتين.

تشيلسي
الدوري الإنجليزي
رومان أبراموفيتش
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