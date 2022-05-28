مهرجان منصور بن زايد في ضيافة مراكش



أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف حلبة سباق الخيل بمراكش المغربية، غداً «الأحد»، مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وينتظر أن يشهد «يوم الإمارات ـ أبوظبي»، حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي السباقات.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من البلدان، وذلك بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

وتنظم التظاهرة الشركة الملكية لتشجيع الفرس «SOREC»، بشراكة مع النسخة الرابعة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يشكل المغرب مرحلة من المراحل الرئيسية لهذا المهرجان الدولي.

وسيتم برمجة ما لا يقل عن 5 سباقات، في إطار هذه المنافسة المرموقة، تتصدرها الجائزة الكبرى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إضافة إلى جائزة كأس الوثبة ستاليونز.

وخصص كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 320 ألف درهم مغربي، وتتنافس خلاله 11 خيلاً أبرزها «غشام» لمزرعة أطلس، الفائز بأربعة سباقات، وهناك «زياش معمورة» للسكب ريسنج، الفائز في سباقين، وحل ثانياً مرتين.

ويجتذب سباق كأس سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر، والبالغ جائزته 160 ألف درهم مغربي، رقم قياسي من الخيول العربية يبلغ 16 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «ايلان اثرين» لمحمد لشقر، الفائز 3 مرات، و«كريم بوزينكا» لخالد بياد الفائز مرتين.

وخصص كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر البالغ جائزته المالية 70 ألف درهم مغربي، للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، ويتصدر القائمة البالغة 10 خيول كل من «دهبي أطلس» لمزرعة أطلس غير المهزوم في أربع سباقات، و«دهليل فال» لمزرعة فال الفائز في ثلاث سباقات.

وعبر عمر صقلي المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، عن سعادته باستضافة نسخة جديدة من هذا الحدث في حلبة سباق الخيل بمراكش، مذكراً بجودة الشراكة المبرمة بين المغرب والإمارات في مجال سباقات الخيول العربية الأصيلة.

ومنذ سنة 2017، دأبت حلبة سباق الخيل بمراكش، على استضافة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.