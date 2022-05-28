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الرياضي
إيريك.. «الفتى النشيط» بمواصفات «الظهير العصري»
إيريك.. «الفتى النشيط» بمواصفات «الظهير العصري»
28 مايو 2022 10:09

 

مراد المصري (دبي)


خطف إيريك لاعب العين الأضواء في «الجولة 26» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد أداء متميز للغاية، ترجم به تفوقه طوال الموسم الحالي، وتوجه بإحراز أول أهدافه مع «الزعيم»، بعد طول انتظار ومحاولات ما بين تنوع أدواره الهجومية والدفاعية.
وأكد إيريك الذي يعتبر «الفتى النشيط» بتحركاته التي لا تتوقف طوال دقائق المباريات، أنه لاعب بمواصفات «الظهير العصري»، من خلال الجمع بين العديد من الأدوار، وتقديم مهام مؤثرة للغاية، فرض من خلالها موقعه في التشكيلة الأساسية للفريق، خصوصاً تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف الذي عرف كيف يصقل مهارته.
إريك الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 21 في فبراير الماضي، يعد من الصفقات التي تركت أثرها في «البنفسج» منذ الموسم الماضي، حيث ضمه العين في «صيف 2020»، بعد منافسة قوية مع شاختار الأوكراني النادي المتخصص في اقتناص المواهب، إلا أن «الزعيم» تمسك باللاعب الصاعد في صفوف إنترناسيونال البرازيلي.
وأثمرت صفقة إيريك نجاحها مع مرور الوقت، ليكون أداؤه في المباراة الأخيرة من الموسم، بمثابة «حبة الكرز» على مدار موسم كامل، كان فيه أحد أفضل لاعبي مركز الظهير في «دورينا» على الإطلاق، وإن كان يعيبه في بعض الأوقات التسرع في اتخاذ القرارات، لكنه ظهر أكثر اتزاناً في هذا الموسم، وكان ورقة رابحة على مدار جميع المباريات التي شارك فيها.

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