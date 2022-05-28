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الرياضي
«ممر الوداع» و«تيفو البطل» يخطفان الأنظار
«ممر الوداع» و«تيفو البطل» يخطفان الأنظار
28 مايو 2022 10:07


علي معالي (دبي)


أكثر من مبادرة إيجابية خطفت الأنظار في الجولة الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، الأولى عندما بادر لاعبو الظفرة بعمل «ممر شرفي» لفريق العروبة، عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، في لفتة رائعة من لاعبي «الفارس»، في المباراة التي انتهت بفوز الظفرة 2-1، ليضمن ضمن البقاء في «المحترفين»، وكانت بمثابة «تحية الوداع» للعروبة، وجاءت اللقطة مؤثرة بالفعل، رغم أن مباراة الفريقين كانت حاسمة في سباق الهبوط.
والمبادرة الثانية، جاءت من أبناء «الإمارة الباسمة»، حيث احتفت جماهير «الملك» بـ «الزعيم» على طريقتها الخاصة، بعمل من خلال «تيفو» ضخم، وكتابة عبارات التهنئة، وجاء فيها: إدارة ولاعبي وجماهير نادي الشارقة يهنئون نادي العين ببطولة الدوري.
وبالطبع فإن التهنئة توضح مدى الروح الرياضية العالية بين الناديين الكبيرين، خاصة إنها جاءت من «الوصيف» إلى «البطل».

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
العين
الظفرة
العروبة
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