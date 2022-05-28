«روح الشباب» تتصدر مشهد «جولة الختام»

معتصم عبدالله (دبي)



منح غياب 58 لاعباً من اللاعبين الأساسين لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، في مباريات «الجولة 26» والأخيرة، والتي أسدلت الستار على منافسات الموسم الحالي 2021- 2022، الفرصة للاعبين الشباب في تصدر المشهد، في ظل غياب الدوليين في قائمتي المنتخب الأول، استعداداً لمواجهة أستراليا في «الملحق الآسيوي» المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، و«الأبيض الأولمبي»، ضمن معسكره الإعدادي، تأهباً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان من 1 إلى 19 يونيو المقبل.

وفرضت «روح الشباب» نفسها على الجولة الأخيرة للدوري، والتي شهدت للمفارقة تسجيل الفرق الـ 14 هدفاً على الأقل، خلال المباريات السبع في الجولة، للمرة الأولى في الموسم، بفوز الظفرة على العروبة 2-1، والوصل على الجزيرة 2-1، وعجمان على مضيفه الإمارات 3-1، وشباب الأهلي خارج ملعبه أمام خورفكان 2-1ـ وتعادل الوحدة والنصر 2-2، وبني ياس واتحاد كلباء 1-1، والعين والشارقة 1-1.

وبرز ضمن قائمة «الشباب» في الجولة، لاعب وسط شباب الأهلي خالد الأصبحي «18 عاماً»، والذي سجل هدف الفوز أمام خورفكان في الدقيقة 89، والتي انتهت بفوز «الفرسان 2-1»، ليحتفل الأصبحي بأول هدف للاعب يمني في تاريخ «دوري المحترفين».

وخلافاً لعشرات الأسماء الأخرى على صعيد أغلب الأندية، والتي حرصت على منح الفرصة للشباب، شهدت تشكيلة الجزيرة في مباراته أمام الوصل 1-2 حضوراً لافتاً للاعبين الشباب أمثال زايد خميس «17 عاماً»، والذي خاض مباراته الأولى في دوري المحترفين، بجانب المدافعين الشباب محمد اليماحي «18 عاماً»، وعبدالله خيري «18 عاماً»، والمهاجم علي المعمري صاحب الـ 17 عاماً.