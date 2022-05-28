المنصوري «هدية البقاء» في 240 ثانية

مصطفى الديب (أبوظبي)



احتاج سهيل المنصوري لاعب الظفرة إلى 240 ثانية، حتى يثبت أنه «بديل من ذهب»، وأنه سبب بقاء «الفارس» في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم.

شارك المنصوري بديلاً للاعب الوسط سلطان الغافري في الدقيقة 85 من مباراة فريقه أمام العروبة، ونجح في تسجيل هدف الفوز، والبقاء في الدقيقة 89، بعد صناعة رائعة من المخضرم ماكيتي ديوب.

نجح المنصوري عقب الدفع به، في قلب موازين اللقاء، وكذلك حسابات الهبوط إلى «دوري الهواة»، وبعد أن كان العروبة متقدماً بهدف، وبالتالي أصبح الأقرب للبقاء في «عالم الأضواء» حول «الفارس» تأخره إلى «فوز ثمين» بهدف سهيل المنصوري، والذي جاء في «الوقت القاتل»، وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقة واحدة.

وكانت مواجهة الظفرة والعروبة «فاصلة» في تحديد هوية الفريق الثاني الذي يصاحب «صقور الإمارات»، في رحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولي، حيث إن فوز العروبة كان يعني بقاءه، خاصة أن المواجهات المباشرة مع الظفرة وقتها تجعل الكفة تميل لمصلحته، إلا أن النتيجة النهائية للمباراة التي رجحت فيها كفة الظفرة، جعلت رصيد «ثاني الهابطين» يتجمد عند «النقطة 18»، فيما رفع الظفرة رصيده إلى «النقطة 24»، ليبقى «الفارس» على «صهوة جواده» في «عالم المحترفين» خلال الموسم المقبل.