كلوب لا يبالي بإشاعات رحيل ماني

برلين (د ب أ)

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يبالي بشأن الإشاعات التي تربط اسم ساديو ماني بالرحيل لصفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني، وذلك قبل خوض ليفربول للمباراة النهائية أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت.

ويمكن أن يفقد مدرب ليفربول أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في فريقه بنهاية الموسم.

وقال ماني مطلع هذا الأسبوع أنه سيعلن عن أنباء "خاصة" تتعلق بعلاقته مع ناديه، عقب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام في باريس.

وبسبب هذا الإعلان انتشرت الشائعات التي تفيد بأنه سيوافق على البقاء في ليفربول، ولكن يبدو أن هذا الامر ليس حاسماً، خاصة وأن كلوب تجاهل كل الأسئلة التي وجهت له اليوم الجمعة بدلاً من تقديم ضمانات بأن ماني «30 عاماً» سيبقى في أنفيلد.

وقال كلوب: هذه ليست اللحظة الصحيحة للتحدث بشأن هذا الأمر. أينما يلعب ماني في الموسم المقبل، سيصبح لاعباً كبيراً.

واستطاع بايرن أن يضم المواهب الجديدة في فريق بروسيا دورتموند، عندما كان كلوب مدرباً له، وكان من أبرز تلك المواهب، هو رحيل روبرت ليفاندوفسكي في صفقة انتقال حر بنهاية موسم 2013 / 2014، وبما أن مستقبل ليفاندوفسكي مع بايرن بات محل شك، حيث يرغب في الرحيل، ربما لبرشلونة، فإن بطل الدوري الألماني يبحث عن التعاقد مع لاعب هداف.

وقال كلوب: بالتأكيد، ساديو في أفضل مستوياته. إنه في حالة رائعة. من الممتع متابعته في الفترة الحالية.

وأضاف: كرة القدم طلبت منه الكثير هذا الموسم- موسم طويل للغاية، الكثير من النهائيات ومثل هذه الأشياء، إنه أحد أنجح المواسم بالنسبة له وللفريق.

وأكد أن الشائعات المتعلقة ببايرن، لا تهمني في هذه اللحظة. كلنا نركز على المباراة. كل تركيز ساديو ينصب على المباراة. هو يعلم تماماً أهمية هذه المباراة له ولنا. لذلك لا توجد مخاوف. الأمور طبيعية للغاية.

وقال كلوب إنه بإمكانه التعامل مع الإشاعات التي تحيط بماني، الذي ساعد الفريق في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، هذا الموسم.

ولعب ماني هذا الموسم 50 مباراة وسجل 23 هدفاً هذا الموسم.

كما ساعد منتخب بلاده في الفوز ببطولة دوري أمم أفريقيا.

وقال كلوب: هذا ليست المرة الأولى في مسيرتي التي تظهر فيها شائعات بايرن ميونيخ قبل مباراة حاسمة.