كونتي يختار توتنهام

لندن (د ب أ)

يستعد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، للبقاء في منصبه في الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن المدرب الإيطالي الذي يمتد عقده حتى الصيف المقبل، كان متحفظاً بشأن مستقبله، حيث رفض الالتزام مع الفريق لفترة طويلة، وأكد في أكثر من مناسبة أن الأمر سيتحدد من خلال لقاء مع إدارة النادي في نهاية الموسم.

لكن كونتي، الذي كان في إجازة في بلاده، أشار إلى نيته بالاستمرار في قيادة الفريق حتى الوقت الذي انعقد فيه اجتماعاً مع المدير الإداري للنادي فابيو باراتشي في إيطاليا اليوم الجمعة، ليواصل كونتي العمل مع الفريق في موسم 2022 / 2023.

وجاء تأهل توتنهام لدوري أبطال أوروبا والوعد بضخ 150 مليون جنيه إسترليني في النادي بواسطة ملاكه، لاستخدامها في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق، لتزيل كل الشكوك من كونتي عن طموح هذا الفريق.

وتحدث كونتي عن رغبته في التحضير لطموح آخر، بمجرد حصول الفريق على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، كما يرغب في المنافسة على البطولات الكبرى مع الفريق، وهو الأمر الذي استمعت له إدارة النادي.

وعلم أن الاجتماع الذي تم في تورينو مع باراتشي، والذي كان مديره الرياضي في يوفنتوس، قد ارتكز على ضم لاعبين جدد، حيث يرغب كونتي في ضم ستة لاعبين جدد هذا الصيف.

وبالإضافة إلى ضخ مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني نقداً، سيحصل كونتي على أموال أخرى من بيع بعض اللاعبين مثل تانجوي ندومبيلي وجيوفاني لو سيلسو وهاري وينكس وسيرخيو ريجليون إلى جانب آخرين.