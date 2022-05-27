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مواجهة العيار الثقيل تقترب في «رولان جاروس»
مواجهة العيار الثقيل تقترب في «رولان جاروس»
27 مايو 2022 23:30

باريس (رويترز) 

مزق رفائيل نادال، منافسه الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، بالفوز عليه 6-3 و6-2 و6-4 في الدور الثالث لفرنسا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، ليبقى في طريقه لمواجهة مرتقبة مع نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في دور الثمانية.
ويملك نادال 13 لقباً في رولان جاروس ضمن ألقابه القياسية الكبرى البالغ عددها 21 لقباً، لكن اللاعب الإسباني خسر العام الماضي في الدور قبل النهائي أمام ديوكوفيتش الفائز باللقب بعد ذلك.
وفي نفس التوقيت تقريباً على ملعب فيليب شاترييه، قدم اللاعب الصربي عرضاً قوياً ليحجز مكانه في الدور الرابع، بالفوز 6-3 و6-3 و6-2 على السلوفيني الياش بيدين، ليبقى في طريقه لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالألقاب الكبرى البالغ 21 لقباً.
وبينما سيلتقي ديوكوفيتش في المباراة المقبلة مع الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، سيلعب نادال مع الكندي المصنف التاسع فيلكس أوجيه الياسيم، قبل مواجهتهما المرتقبة في دور الثمانية.
بدأ فان دي زاندشولب المباراة بقوة وكسر إرسال نادال في الشوط الأول، لكن اللاعب الإسباني استفاق ليلقن منافسه درساً في بقية المباراة على ملعب سوزان لينجلن.
وفي أول مواجهة تجمعه خلال مسيرته باللاعب الهولندي، فرض نادال إيقاعه من الخط الخلفي وامتص قوة منافسه، واستغل ضرباته الأمامية الرهيبة حين تطلب الأمر ذلك.
وانتفض فان دي زاندشولب، الذي بلغ أعلى مركز له في التصنيف «29 حالياً»، لفترة قصيرة في المجموعة الثالثة بعد أن فاز بثلاثة أشواط متتالية، لكن نادال الذي سيكمل 36 عاماً الأسبوع المقبل تمكن من إحباط انتفاضة المنافس. 

نادال
ديوكوفيتش
رولان جاروس
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