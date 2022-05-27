هوكي الجليد بطل الخليج

علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار (الكويت)

رفع منتخبنا الوطني لهوكي الجليد حصيلة الإمارات بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها الكويت حالياً إلى 40 ميدالية ملونة عقب فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 7 – 2 وتحقيقه العلامة الكاملة متصدراً للمجموعة.

وتفوق منتخب الهوكي على المنتخبات الثلاثة التي واجهها، وهي السعودية صاحبة الفضية والكويت المتوج بالبرونزية ومنتخب البحرين، مؤكداً جدارته بالظفر بالميدالية الذهبية والتتويج بطلاً للعبة بالدورة الخليجية.

كما واصل منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال انطلاقته المميزة في الدورة، محققاً فوزه الثاني على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-1 عقب تفوقه على المنتخب السعودي بذات النتيجة في اللقاء الأول، متساوياً في النقاط مع المنتخب القطري برصيد 4 نقاط وبفارق مباراة أقل عن المنتخب الكويتي المتصدر للمجموعة مؤقتاً حتى ختام الجولة الثالثة.

ومثّل الثنائي عبد الله أهلي ومحمد الجناحي منتخبنا في المباراة الأولى وتفوقا بنتيجة 6-1 و 5 -7، قبل أن يتعادل المنتخب الكويتي في المباراة الثانية التي مثلنا فيها خالد الشامسي وعبد الله العبدالله بنتيجة 6-3 و6-7 ، فيما حسم كل من حمد الجناحي وفارس الجناحي اللقاء بنتيجة 6-4 و 6-1.

واستمرت الإمارات في المركز الثالث بجدول الترتيب العام برصيد 40 ميدالية، بواقع 17 ذهبية، و13 فضية، و10 ميداليات برونزية، كما استمرت الكويت في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 75 ميدالية بواقع 28 ذهبية و21 فضية و26 ميدالية برونزية، فيما جاءت البحرين ثانية بإجمالي 55 ميدالية منها 20 ذهبية و20 فضية و15 ميدالية برونزية، وحلت قطر في المركز الرابع بإجمالي 44 ميدالية بواقع 12 ذهبية و19 فضية و13 برونزيات، تلتها السعودية بالمركز الخامس بإجمالي 53 ميدالية بواقع 11 ميدالية ذهبية، و 18 ميدالية فضية، و24 ميدالية برونزية فيما احتلت سلطنة عُمان المركز السادس برصيد 27 ميدالية بواقع 11 ذهبية و5 فضيات، و11 ميداليات برونزية.

وأهدى هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، الإنجاز إلي القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات واللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي، وقال: نخص بالشكر نادي أبوظبي للرياضات الجليدية الذي يعتبر الرافد الأساسي للاعبين المواطنين ويشرف بشكل رئيسي على تطويرهم فنيا لمستويات احترافية عالمية.

كما أكد جمعة الظاهري قائد منتخبنا، أن هذه الإنجاز هو ثمرة عمل وتدريب مستمر امتد لأكثر من 10 سنوات، وهو استكمال لمسيرة الإنجازات التي يحققها منتخبنا في هذه المرحلة، بعد أن حصل على كأس العالم لهوكي الجليد المستوى «الثالث أ» في لوكسمبورج بالشهر الماضي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يدفع لمواصلة النجاحات خلال الفترة المقبلة.



العين على الذهبية

أكد عبد الله أهلي لاعب منتخبنا الوطني للبادل تنس، أن الهدف الأساسي الذي اتفق عليه جميع اللاعبين قبل المشاركة في الدورة الخليجية، هو حصد الميدالية الذهبية والتواجد في المركز الأول، للحفاظ على المكانة المميزة التي وصل إليها المنتخب مؤخراً في بطولة الخليج التي أقيمت الشهر الماضي والتتويج بلقبها.

وأشار أهلي إلى أن المنتخب يضم 8 لاعبين جميعهم من العناصر المميزة التي نعول عليها في المنافسة وتحقيق النتائج المطلوبة، موضحاً أن كافة اللاعبين يمارسون هذه الرياضة بشغف حيث انعكس ذلك في سرعة انتشارها بالإمارات خصوصاً خلال فترة جائحة كورونا.



اليد يتعثر

تعثر منتخبنا الوطني لكرة اليد في بداية مشواره الخليجي بالخسارة أمام نظيره القطري بنتيجة 21-29 في المباراة التي أقيمت بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، ليفقد «أبيض اليد» أول النقاط في مستهل مشاركته بدورة الألعاب الرياضية، وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح «العنابي» بنتيجة 14-8، وحاول منتخبنا العودة في الشوط الثاني إلا أن المنافس استطاع حسم النتيجة واللقاء، كما خسر منتخبنا للسيدات أمام نظيره العماني في ثاني أيام منافسات مسابقة البادل تنس، التي تقام في نادي الكويت الرياضي.



تهنئة للسيدات

هنأت هند العليلي، عضو مجلس إدارة اتحاد رياضة المرأة، بطلات الإمارات الحائزات على ميداليات ملونة خلال مشاركتهن في منافسات ألعاب القوى والدراجات الهوائية، مشيرة أن إنجازهن المشرف مدعاة فخر واعتزاز والمثابرة على تحقيق الأكثر والأفضل في باقي المسابقات النسائية بالدورة.

وثمنت جهود اللجنة الأولمبية الوطنية في توفير كل سبل الدعم لمنتخبات الإمارات المشاركة بالدورة، وأشارت إلى أهمية تحفيز بنت الإمارات في هذه المشاركة الخليجية لإنجازات ريادية على الصعيد العربي والآسيوي والعالمي، بعد أن حققت نجاحات مشهودة في جميع الألعاب الرياضية.



منافسات اليوم

يلاقي منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم نظيره البحريني في ثاني لقاءاته بالدورة، فيما يختتم منتخبي البادل للرجال والسيدات مشوارهما بالدورة غداً بملاقاة منتخبي البحرين والسعودية على الترتيب. ويواجه منتخب التنس نظيره الكويتي في مسابقة الفرق، بعد خروج جميع لاعبينا من منافسات الفردي والزوجي، فيما يخوض منتخب الإمارات لكرة السلة للسيدات غداً السبت منافسات مسابقة كرة السلة 3X3، التي تقام في مجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح.