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تعاون «8 دان» في الكاراتيه بين الإمارات والكويت
تعاون «8 دان» في الكاراتيه بين الإمارات والكويت
27 مايو 2022 22:52

الكويت (وام)

ناقش اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه خلال اجتماعه مع الأمير فهد بن ناصر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بحضور العديد من القيادات الرياضية الكويتية والخليجية.. العلاقات الرياضية فيما يتعلق بلعبة الكاراتيه وإقامة البطولات الآسيوية على أرض الكويت عام 2023، وسبل دعم الاتحادين الدولي والآسيوي لتطوير الكاراتيه.
وفي ختام الاجتماع، أهدى الرزوقي شهادة الحزام الأسود «ثمانية دان» إلى الأمير فهد بن ناصر الصباح تقديراً للجهود التي تبذلها الكويت للارتقاء باللعبة.

ناصر الرزوقي
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اللجنة الأولمبية الكويتية
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