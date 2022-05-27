راشد بن حميد: الجماهير أهم عوامل التحفيز لـ «الأبيض»

دبي (الاتحاد)



دعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، لاعبي المنتخب الوطني إلى التركيز، وبذل أقصى الجهود في التدريبات الحالية، والمباراة الودية التي يخوضها المنتخب أمام نظيره الجامبي، مؤكداً أن الجدية في التدريبات، تنعكس على الأداء في المباريات الرسمية، وتأتي بنتائج إيجابية، مجدداً ثقته بالمواهب الحالية التي تُمثل «الأبيض».



جاء ذلك خلال لقائه لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني اليوم «الجمعة»، وقال: إن المنتخب يضم في صفوفه لاعبين موهوبين، اكتسبوا خبرات من المشاركات المحلية والخارجية، وأن كل لاعب في القائمة المُنتقاة من الجهاز الفني يضيف عنصر قوة لـ «الأبيض» ونحن نثق في بإمكانيات ومواهب الجميع.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالتزام اللاعبين في التدريبات، وحرصهم على تطبيق برامج المعسكر، مؤكداً أن لاعبينا على قدر كبير من المسؤولية، وأن كل لاعب يحرص على تقديم أفضل ما لديه، من أجل تحقيق طموحات الجمهور، مشيراً إلى أن الموسم الكروي المنتهي كان قوياً ومثيراً، وسيكون انعكاسه إيجابياً على الأداء.



وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، دور جمهور الكرة الإماراتية، ودعمه المتواصل للمنتخب، وقال: الالتفاف حول المنتخب أمر مطلوب في كل الأوقات والظروف، لأن الجمهور يشكل أبرز عوامل التحفيز، ويشجع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في المباريات الودية والرسمية، خاصة أن «الأبيض» تنتظره مباراة مصيرية أمام المنتخب الأسترالي بعد أيام في الدوحة، مشيراً إلى أن جمهور الأبيض له بصمات في كل الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخب والجماهير، ويقدم دعماً غير محدود، من أجل تحقيق الأهداف المرحلية والمستقبلية.



من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة رودولفو أروابارينا، استدعاء أحمد برمان لاعب وسط العين للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حالياً في دبي.