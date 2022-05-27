مهرجان أهداف لشباب الأهلي في احتفالية «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل شباب الأهلي بتتويجه بلقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بفوز قياسي على حساب ضيفه خورفكان 10-0، على استاد راشد ضمن «الجولة 26» والأخيرة، ليؤكد جدارته بحسمه المبكر للقب منذ «الجولة 23»، ويرفع رصيده إلى 66 نقطة.

وشهد مراسم تتويج «الفرسان» الذي احتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد الأول 2020- 2021، حسن طالب المري وطارق الشبيبي أعضاء مجلس إدارة رابطة المحترفين، وإبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعيسى سبت عضو مجلس إدارة النادي.

وحسم «الفرسان» المواجهة أمام ضيفه «النسور» منذ الشوط الأول بتسجيل 7 أهداف، قبل أن يضيف ثلاثة في الشوط الثاني، وتوزعت الحصيلة القياسية للأهداف على اللاعبين جويلهيرم دا سيلفا «سوبر هاتريك»، ومحمد عبدالله المدني «هدفين، وعمر عبدالغني نوح، مالك سيلا، محمد يوسف عتيق، جمال عبدالناصر محمد.

وشهدت بقية مباريات الجولة، حسم الشارقة لمركز «الوصافة»، بفوزه على العين 3-1، ليرفع «الملك» رصيده إلى 55 نقطة مقابل 51 نقطة لـ «الزعيم»، وتعادل عجمان «الرابع» برصيد 50 نقطة مع ضيفه الإمارات «الحادي عشر» بنتيجة 1-1، وتغلب الوحدة على النصر 2-1، والعروبة على الظفرة 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مباراة اتحاد كلباء وبني ياس.