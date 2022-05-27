حلم دياز يقترب من الحقيقة

لندن (د ب أ)

يشعر لويس دياز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأنه يعيش في حلم، حيث يهدف لإنهاء موسمه الأول، المذهل، مع الفريق من خلال الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وكان المهاجم الكولومبي اكتشاف للفريق منذ انضمامه لليفربول قادماً من بورتو البرتغالي في يناير الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن انتقال دياز لليفربول جعل هجوم الفريق، بقيادة يورجن كلوب، يحصل على طاقة، وساعد الفريق في الحفاظ على زخمه وظل منافساً على أربعة ألقاب هذا الموسم.

وفشل ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة، ولكنه فاز بلقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وبإمكان الفريق أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا غداً السبت عندما يواجه ريال مدريد في المباراة النهائية.

وقال دياز: لطالما حلمت بالفوز بدوري أبطال أوروبا. والأكثر من ذلك اللعب أمام فريق بحجم ريال مدريد، بالنسبة لي أنا أعيش في حلم كبير.

وتألق دياز «25 عاماً» بشكل لافت منذ انتقاله لليفربول واستطاع أن يصبح عنصراً رئيسياً في هجوم الفريق الشرس.

وعند سؤاله عما إذا كان هو أكثر اللاعبين جاهزية قال: لا أعتقد هذا. أعتقد أن كلنا في مستوى جيد للمنافسة في أعلى المستويات ولست أنا فقط.

وأكد: كل لاعب بالفريق يقدم أفضل مستوياته. أعلم أنني إذا حصلت على الفرصة سأستغلها مثلما أفعل دائماً.

وكان الريال تغلب على ليفربول في نهائي 2018 ولكن بعد المعركة الشرسة مع مانشستر سيتي، والتي شهدت ارتفاع المستويات، يعد ليفربول هو المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب.