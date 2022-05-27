نهيان بن زايد يشهد انطلاقة بطولة العالم للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بطولة العالم للمواي تاي 2022 التي انطلقت مساء اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والتي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج حتى السبت المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، وبمشاركة حوالي 700 رياضي يمثلون 100 دولة يتقدمهم أبطال الإمارات الذين استعدوا للتحدي العالمي.

شهد الافتتاح محمد إبراهيم المحمود نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وضيوف البلاد التايلاندي الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، وستيفان فوكس امين عام الاتحاد الدولي وكاريسا تينان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي لدى الدولة.

بدأ حفل الافتتاح بوصول راعى الحفل، ثم السلام الوطني، بعده جاءت فقرات الحفل بدخول أحد فرسان الإمارات على صهوة أحد الخيول العربية الأصيلة، ثم مشاركة فرقة الفلكلور الحديث التي قدمت استعراضاً نال الاستحسان، بعد ذلك ألقى عبدالله سعيد النيادي كلمة الاتحاد التي رحب فيها براعي حفل الافتتاح وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات، مُجدّداً البيعة لسموه بالسمع والطاعة، داعياً الله أن يحفظه، ويرعاه ويوفقه للخير، ويديم على الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها نعم الأمن والأمان والخير والازدهار، وترحم على روح فقيد الوطن والإنسانية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ونقل النيادي تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومباركة سموه لانطلاق فعاليات «بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022» في دولة الإمارات، ورحب بحضور البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 700 لاعبٍ ولاعبة من مختلف قارات العالم.

وأشاد ستيفان فوكس امين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي بجهود اتحاد الإمارات المتواصلة لطفرة اللعبة، مشيداً بالترتيبات التي اتخذت لإنجاح بطولة العالم اعقب ذلك بدأت تصفيات البطولة.

وتستأنف بعد ظهر الغد منافسات البطولة، برغبة الفوز والتأهل للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية لعام 2023 التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، حيث يتأهل الفائزون بالميداليات الذهبية في بطولة أبوظبي مباشرةً لتلك الدورة، بينما يحصل اللاعبون المشاركون في الدور النهائي على نقاط التأهل في سباق التصنيف المؤهل لدورة الألعاب التي ستضم أفضل اللاعبين على مستوى العالم انطلاقاً من بطولة أبوظبي التي تشهد العديد من الفقرات والاجتماعات واللقاءات والبرامج الثقافية والمجتمعية المتنوعة التي أعدتها اللجنة المنظمة لبطولة العالم.

وتكتسب بطولة أبوظبي 2022 أهمية أخرى تحفز الفائزين للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة التي تقام في العاصمة الفرنسية «باريس 2024»، كأول مشاركة لرياضة المواي تاي ضمن الأولمبياد، والتي تعقبها دورة لوس أنجلوس 2028، وذلك بناءً على توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، باعتماد المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية، بعد استيفاء كافة شروط الانضمام، والذي يعتبر إنجازاً تاريخياً للعبة.