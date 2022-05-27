السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
تشيفيرين يدافع عن سان جيرمان
تشيفيرين يدافع عن سان جيرمان
27 مايو 2022 19:13

باريس (أ ف ب) 
طالب ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الدوريات بـ"القلق حيال أوضاعها" رداً على تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، في أعقاب إقناع باريس سان جيرمان للدولي الفرنسي كيليان مبابي البقاء في صفوفه عوضاً عن الانتقال إلى ريال مدريد.
وانتقد تيباس قرار مبابي واعتبره ازدراء لبطل إسبانيا من خلال تجديد عقده لثلاث سنوات مع سان جيرمان، واصفاً العقد بأنه "إهانة لكرة القدم".
وفي حديث له في باريس عشية نهائي دوري أبطال أوروبا السبت بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد، قال تشيفيرين: أنا لا أوافق على الإطلاق. هناك الكثير من الإهانات على أي حال في كرة القدم، وأعتقد أن كل دوري يجب أن يقلق حيال أوضاعه.
وأضاف السلوفيني: لا أعتقد أنه من الصواب أن تنتقد رابطة دوري رابطة أخرى. وحسب معرفتي، فإن عرض ريال مدريد لمبابي كان مشابهاً لعرض باريس سان جرمان".
وكان رئيس رابطة الدوري الفرنسي فنسان لابرون قد ردّ على تيباس في رسالة الخميس، أعرب فيها عن "رفض، وكذلك عدم فهم" ما وصفه بـ"الهجمات" ضد باريس سان جيرمان ودوري الدرجة الأولى الفرنسي.
وسبق أن هاجم تيباس في تغريدة رابطة الدوري الفرنسي قائلاً إن سان جيرمان دفع "مبالغ كبيرة من المال" للاحتفاظ بمبابي" بعد تكبده خسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة وتجاوزت فاتورة رواتبه 600 مليون يورو.
وكان التقرير السنوي للهيئة المالية الفرنسية لكرة القدم «دي أن سي جي» أشار بداية مايو الحالي إلى أن سان جيرمان سجّل عجزاً بقيمة 224.28 مليون يورو في موسم 2020/2021، في ارتفاع نسبته 80 % عن الموسم السابق.

ألكسندر تشيفرين
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
مبابي
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©