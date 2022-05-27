ضم براف وماير.. دورتموند يصل إلى الصفقة السادسة

دورتموند (د ب أ)

أعلن نادي بروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» اليوم الجمعة، أنه تعاقد مع الهولندي جايدن براف وحارس المرمى ألكسندر ماير.

وينضم جناح المنتخب الهولندي للشباب براف «19 عاماً» إلى دورتموند قادماً من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعقد يستمر حتى عام 2025 . وكانت المحطة الأخيرة للاعب براف مع فريق أودينيزي الإيطالي، الذي لعب له بعقد إعارة، لكنه عانى من إصابة خطيرة في الركبة العام الماضي.

وقال سيبستيان كيل مدير الكرة الجديد لنادي بروسيا دورتموند: جايدن لاعب نتابع تطوره عن كثب منذ أعوام، وقد أثبت أنه قادر على إحداث الفارق عبر سرعته وموهبته.

وأضاف: بعد غياب لأكثر من عام بسبب الإصابة، سيحتاج بالتأكيد إلى بعض الوقت لاستعادة قوته المعهودة وإثبات نفسه بالشكل المطلوب. نحن نرغب في منحه هذا الوقت والبدء في الدفع به بحرص. إذا نجح جايدن في تجاوز المرحلة المقبلة وحافظ على تركيزه، سنكون بذلك قد امتلكنا موهبة كبيرة.أما ماير «31 عاماً» فينضم إلى دورتموند قادماً من فريق الدرجة الثانية ريجنسبورج، وسيلعب دور الحارس البديل لجريجور كوبيل، وذلك بعد رحيل رومان بوركي ومارفين هيتز.

وارتفع عدد الصفقات الجديد لدورتموند بضم ماير وبراف إلى ست صفقات، حيث تعاقد النادي بالفعل مع لاعبي قلب الدفاع الألمانيين نيكلاس زوله ونيكو شلوتربيك والمهاجم الألماني كريم أديمي ولاعب خط الوسط التركي صالح أوزكان.