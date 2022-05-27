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الرياضي
بنزيمة على أعتاب الإنجاز
بنزيمة على أعتاب الإنجاز
27 مايو 2022 16:03

باريس (أ ف ب) 
يملك مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، فرصة تحطيم رقم قياسي لزميله السابق في النادي الملكي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يخوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم السبت ضد ليفربول الإنجليزي في باريس.
يتصدر بنزيمة لائحة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 15 هدفاً، بينها 10 أهداف في الأدوار الإقصائية ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وهي الحصيلة ذاتها الذي سجلها رونالدو موسم 2016-2017.
كما يتخلف بنزيمة بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد في المسابقة القارية العريقة «17 هدفاً»، والذي حققه الدون البرتغالي في موسم 2013-2014.
ويتفوق بنزيمة بفارق هدفين على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي «13 هدفاً»، علماً أنهما يتقاسمان المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين للمسابقة «86 هدفا لكل منهما»، بفارق كبير خلف رونالدو المتصدر «140 هدفاً» والأرجنتيني ليونيل ميسي الثاني «125».
وفي صفوف ليفربول، سجل مهاجماه الدوليان المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني 13 هدفاً بينها ثمانية لـ"الفرعون الصغير".
وسبق لصلاح وماني التألق في مباراة نهائية للمسابقة الأم، حيث افتتح المصري التسجيل في مرمى توتنهام الإنجليزي في نهائي نسخة 2019، عندما ظفر ليفربول باللقب القاري السادس في تاريخه، فيما هز السنغالي الشباك في نهائي نسخة 2018 وتحديداً مرمى ريال مدريد، عندما أدرك التعادل في المباراة التي فاز بها النادي الملكي 3-1 وتوج بلقبه الثالث توالياً والثالث عشر في تاريخه.
وهزّ ماني الشباك في ذهاب ربع النهائي ضد بنفيكا البرتغالي في لشبونة 3-1 وذهاب وإياب نصف النهائي ضد فياريال الإسباني «2-صفر و3-2».

كريم بنزيمة
ليفاندوفسكي
ريال مدريد
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
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