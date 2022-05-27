مالديني لا يمانع تجديد عقد «السلطان»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



فتح النجم الإيطالي المخضرم باولو مالديني المدير الرياضي لنادي إيه سي ميلان، الباب أمام النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وقال في حديث لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: تحدثت إلى «إبرا»، واتفقنا على عقد لقاء جديد خلال أسبوعين، بعد أن يكون استراح قليلاً، بعد الجراحة التي أجرها في ركبته اليسرى، حيث كان يعاني من قطع في الرباط الداخلي، منذ ستة أشهر، وتحامل على نفسه طوال كل هذه الفترة، من أجل الوفاء بوعده لجماهير النادي والإعلام الإيطالي وزملائه في الفريق، بأنه جاء لإحراز لقب الدوري الإيطالي «الكالشيو».

وأضاف: نناقش خلال هذا الاجتماع مسألة التجديد لزلاتان «40 عاماً»، وتسير الأمور وفقاً لما فيه المصلحة للاعب وللنادي، وأعرف أنه يرغب بشدة في العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعد الشفاء التام من الإصابة.

يذكر أن الأطباء المعالجين لإبراهيموفيتش حددوا مدة غيابه بما يتراوح بين 7 و8 أشهر، بمعنى أنه لن يتمكن من العودة إلى في بداية 2023.

واعترف إبراهيموفيتش الملقب بـ «السلطان» في رسالة طويلة بثها على إنستجرام، بأنه لا يضمن أن يكون قادراً بدنياً على إكمال مسيرته الاحترافية، وإن كان الكل يدرك أنه من نوعية اللاعبين الذين يعشقون التحديات الكبيرة، ما يعطي الأمل في إمكانية عودته مرة أخرى إلى «المستطيل الأخضر»، ولكنه قال إنه سيقرر بعد الشفاء التام، ما يفعله على وجه التحديد. وكان إبراهيموفيتش حريصاً على أن يحكي لمتابعيه على إنستجرام، عن معاناته الطويلة خلال الأشهر الستة الماضية، واضطراره إلى حقن ركبته 20 مرة، خلال نفس الفترة، حتى يتمكن من اللعب، وكان يتعاطى «المسكنات» يومياً، مؤكداً أن لم يشعر من قبل بمثل هذا الألم الذي عانى منه في هذه الأشهر الأخيرة.

وسبق لإبراهيموفيتش أن أجرى جراحة في نفس الركبة في يونيو 2021، ما حرمه وقتها من اللعب مع منتخب السويد في «يورو 2020»، كما أثرت على مستواه في بداية هذا الموسم حيث غاب عن العديد من المباريات.

وحرصت الصحيفة الإيطالية على أن تعلق قائلة: حقاً لقد حول «إبرا» المستحيل إلى ممكن على حد قوله، لأنه وضع نصب عينيه هدفاً واحداً هو الفوز بالدوري الإيطالي «الكالشيو»، من أجل زملائه ومدربه ستيفانو بيولي، ليحقق وعده لهم ولكل عشاق الميلان بإضافة هذا الإنجاز إلى «دولاب» إنجازات «الروسونيري».